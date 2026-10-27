Antalya ev sahipliğinde uluslararası gençlik şöleni: Junior World Cup Antalya 2026 sona erdi

turnuvanın genel görünümü:

Antalya’da iki etap halinde düzenlenen Junior World Cup Antalya (JWCA) 2026, 17-26 Ekim tarihleri arasında tamamlandı. Organizasyon üçüncü yılında 40'tan fazla ülke ve 300'ün üzerinde takım ile 4 bini aşkın futbolcuyu ağırladı. Turnuva, U8'den U18'e kadar uzanan yaş gruplarında genç oyuncuların farklı futbol kültürleriyle karşılaşmasına ve uluslararası deneyim kazanmasına olanak sağladı.

ilk etap: altyapı kulüpleri sahne aldı:

17-21 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen ilk etapta U13-U18 kategorilerindeki maçlar oynandı. Final karşılaşmaları Mardan Stadyumu’nda yapıldı ve beş kategoride şampiyonlar belli oldu. U17'de Aspendos Atletik SK, U16'da Borussia Dortmund, U15'te AZ Alkmaar, U14'te Panathinaikos ve U13'te Dinamo Zagreb şampiyonluk sevinci yaşadı. Organizasyon, Avrupa'nın köklü altyapı ekiplerinin yanı sıra Türkiye'den takımların da rekabete katıldığı bir platform sundu.

ikinci etap: genç kategorilerde denge ve çeşitlilik:

22-26 Ekim tarihleri arasında düzenlenen ikinci etapta U10, U11 ve U12 kategorilerinde dereceler belirlendi. U10 kategorisinde Kızılyıldız birinciliğe yükselirken, Club Brugge ikinci ve Primera üçüncü oldu. U11'de Porto zafere ulaşırken, Dinamo Moskova ikinci, Sporting Clube de Portugal üçüncü sırayı aldı. U12 kategorisinde ise Braga şampiyonluğa ulaştı; Antalyaspor ikinci, Balıkesir üçüncü oldu.

İki etaplı yapı, farklı yaş gruplarındaki oyunculara uygun maç programı sunarak hem sportif gelişimi hem de uluslararası karşılaşma tecrübesini artırdı. Turnuva boyunca yerel ve yabancı ekipler arasında teknik, taktik ve oyun anlayışı açısından zengin maçlar izlendi.

organizasyonun değerlendirmesi ve geleceğe bakış:

JWCA 2026 Turnuva Direktörü Mert Paflak, organizasyonun sporun ötesine geçen sosyal etkisine vurgu yaptı: "Yüzlerce insanı Türkiye ile buluşturduk, yüzlerce takıma unutulmaz karşılaşmalar yaşattık. Junior World Cup Antalya, çocukların farklı futbol kültürlerini tanıdığı, uluslararası deneyim kazandığı ve spor aracılığıyla dostluklar kurduğu bir platform." Paflak, en büyük kazanımın çocukların sahada gelişmesi ve bu deneyimin kalıcı bir anıya dönüşmesi olduğunu belirterek turnuvanın büyüyerek devam edeceğini söyledi.

Katılımcı sayısı, takımların çeşitliliği ve düzenlenen maç yoğunluğu dikkate alındığında JWCA 2026, altyapı futbolu açısından bölgesel bir cazibe merkezi olma niteliğini güçlendirdi. Organizasyonun başarısı, ev sahibi kent Antalya'nın spor altyapısı ve uluslararası turnuva düzenleme yeteneğinin de altını çizdi.

ANTALYA’DA İKİ ETAP HALİNDE DÜZENLENEN JUNİOR WORLD CUP ANTALYA 2026, AVRUPA’NIN ÖNEMLİ FUTBOL KULÜPLERİNİN ALTYAPI TAKIMLARINI VE TÜRKİYE’DEN GENÇ FUTBOLCULARI ULUSLARARASI REKABET ORTAMINDA BULUŞTURDU.