Thomas Reis ile Trabzonspor yeniden zirve yarışında

Thomas Reis sonrası yükseliş

Trabzonspor, teknik direktör Thomas Reis ile yakaladığı ivme sayesinde ligde yeniden iddiasını artırdı. Reis'ten önce oynadığı 5 haftada 7 puan toplayan ve haftayı 9. sırada tamamlayan bordo-mavililer, Alman çalıştırıcının göreve gelmesiyle çıktığı ilk 4 maçın tamamını kazanarak toplam puanını 19'a yükseltti. Bu süreç, takımın zirveyle arasındaki farkı 6'dan 3'e indirmesinde belirleyici oldu.

lig performansı:

Reis yönetiminde Trabzonspor, ligde oynadığı dört karşılaşmada sergilediği performansla dikkat çekti. Galatasaray, Samsunspor ve Beşiktaş galibiyetleri ile birlikte Trendyol Süper Lig 9. hafta maçında deplasmanda Çaykur Rizespor önünde 2-0 geriye düşmesine rağmen maçı 4-3 kazanarak kararlılığını gösterdi. Bu sonuçlar sayesinde takımın maç başına puan ortalaması da önceki 1.40'tan 3'e yükseldi.

Sezonun ilk bölümünde 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Karadeniz ekibi, o dönemde kalesinde 5 gol görürken rakip fileleri 9 kez havalandırmıştı. Reis dönemiyle birlikte hem oyun temposunda hem de skoru çevirebilme yetisinde belirgin bir iyileşme yaşandı; bordo-mavililer ligdeki çıkışı sürdürerek üst sıralara tırmanmayı başardı.

avrupa'daki yansımalar:

Trabzonspor'un iç sahadaki ve deplasmandaki yükselişi Avrupa'ya da yansıdı. UEFA Konferans Ligi'nde Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio'yu deplasmanda 4-2 yenip, İskoçya ekibi Hearts'ı sahasında 2-0 mağlup eden bordo-mavililer, Avrupa'da oynadığı iki karşılaşmadan da 6 puan çıkararak grupta güçlü bir başlangıç yaptı.

Bu galibiyetler, takımın özgüvenini pekiştirirken teknik ekibin oyun planının saha içinde karşılık bulduğunu gösterdi. Hem iç sahada hem deplasmanda elde edilen sonuçlar, takımın disiplin ve hücum etkinliğinde gözle görülür bir artış olduğuna işaret ediyor.

Trabzonspor camiası için Thomas Reis yönetiminde gelen seri zaferler, sadece puan tablosunda değil takım kimliğinde de taze bir soluk anlamına geliyor. Teknik direktör değişikliğinin ardından yakalanan bu olumlu ivme, kulübün sezon hedefleri doğrultusunda tekrar şampiyonluk yarışına tutunma umudunu güçlendirdi.

Gelecek haftalarda alınacak sonuçlar, bordo-mavililerin zirve iddiasının kalıcılığını belirleyecek. Ancak şu an için Reis'in takıma kattığı oyun disiplini ve mücadele ruhu, Trabzonspor'u hem ligde hem Avrupa'da daha üst sıralara taşıma potansiyelini ortaya koyuyor.

TRABZONSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ THOMAS REİS YÖNETİMİNDE YAKALADIĞI ÇIKIŞLA ZİRVE YARIŞINDA İDDİASINI ARTIRDI.