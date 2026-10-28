Rektör Gümüşsoy: cumhuriyet mirasıyla geleceğe yürüyüşümüz sürüyor

rektör gümüşsoy’dan 29 Ekim mesajı:

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Emine Gümüşsoy, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 103. yıl dönümünü kutladı. Gümüşsoy, mesajında cumhuriyetin milletin iradesiyle tesis edildiğini, bu kazanımın tarihten gelen bağımsızlık ve mücadele ruhunun bir izdüşümü olduğunu vurguladı.

tarihi vurgu ve milli mücadeleye atıf:

Rektör Gümüşsoy, Birinci Dünya Savaşı sonrasında vatan topraklarının parçalanmasına ve milletin esaret altına alınmasına yönelik tehditlere karşı verilen mücadelenin eşine az rastlanır bir kahramanlık destanı olduğunu belirtti. Mesajında 29 Ekim 1923 tarihine işaret ederek, cumhuriyetin kuruluşunun "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ilkesiyle perçinlendiğini ifade etti ve bu ilkenin yeni Türk devletinin sarsılmaz temeli olduğunu hatırlattı.

anma, minnet ve birlik çağrısı:

Gümüşsoy, sözlerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anarken, vatanı bizlere bırakan şehitler ile kahraman gazilere rahmet, minnet ve şükran duyduklarını dile getirdi. Cumhuriyetin yalnızca bir yönetim biçimi olmadığını; Selçuklu ve Osmanlı mirasından süzülmüş bağımsızlık karakterinin en güçlü tezahürlerinden biri olduğunu belirterek, toplumsal dayanışma ve ortak değerlerin önemine dikkat çekti.

Mesajını bağlarken Rektör Gümüşsoy, tüm milletin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı ve "Devletimiz ve Aziz Milletimiz ilelebet payidar kalsın" temennisinde bulundu. Üniversite yönetimi olarak kutlamalara saygı ve coşkuyla katılacaklarını, cumhuriyet değerlerinin genç kuşaklara aktarılması gerektiğini vurguladı.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (ESOGÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. EMİNE GÜMÜŞSOY, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KAPSAMINDA BİR MESAJ YAYINLADI.