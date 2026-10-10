Minik öğrenciler Erzincan itfaiye merkezinde yangın bilincine adım attı

Erzincan'da Munzur Anaokulu öğrencileri, düzenlenen ziyaret kapsamında İtfaiye Müdürlüğünü gezdi ve itfaiyecilik mesleğini yakından tanıma fırsatı buldu.

Ziyaret kapsamında:

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, öğrenciler itfaiye binasını gezdi. Gezi sırasında istasyonun işleyişi hakkında genel bilgiler paylaşıldı ve çocukların gözlem yapmasına olanak sağlandı.

Eğitim içeriği ve anlatılanlar:

İtfaiye Eğitim Amirliği personeli tarafından öğrencilere itfaiyenin görevleri, kullanılan araç ve gereçler ile yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi. Anlatılanlar, yangın ve acil durumlarla ilgili temel farkındalık oluşturmayı hedefledi.

Ziyaretin amacı, çocukların itfaiyecilik mesleğini tanımaları ve yangınlara karşı bilinçlenmelerine katkı sağlamak olarak açıklandı.

ERZİNCAN’DA MUNZUR ANAOKULU ÖĞRENCİLERİ, İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜNÜ ZİYARET EDEREK İTFAİYECİLERİN GÖREVLERİ VE KULLANDIKLARI EKİPMANLAR HAKKINDA BİLGİ ALDI