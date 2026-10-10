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Minik öğrenciler Erzincan itfaiye merkezinde yangın bilincine adım attı

Munzur Anaokulu öğrencileri Erzincan İtfaiye Müdürlüğü'nü ziyaret etti; itfaiyecilerin görevleri ve ekipmanları hakkında bilgi verildi, amaç çocuklara yangın bilinci kazandırmak.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 08:42

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Minik öğrenciler Erzincan itfaiye merkezinde yangın bilincine adım attı

Minik öğrenciler Erzincan itfaiye merkezinde yangın bilincine adım attı

Erzincan'da Munzur Anaokulu öğrencileri, düzenlenen ziyaret kapsamında İtfaiye Müdürlüğünü gezdi ve itfaiyecilik mesleğini yakından tanıma fırsatı buldu.

Ziyaret kapsamında:

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, öğrenciler itfaiye binasını gezdi. Gezi sırasında istasyonun işleyişi hakkında genel bilgiler paylaşıldı ve çocukların gözlem yapmasına olanak sağlandı.

Eğitim içeriği ve anlatılanlar:

İtfaiye Eğitim Amirliği personeli tarafından öğrencilere itfaiyenin görevleri, kullanılan araç ve gereçler ile yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi. Anlatılanlar, yangın ve acil durumlarla ilgili temel farkındalık oluşturmayı hedefledi.

Ziyaretin amacı, çocukların itfaiyecilik mesleğini tanımaları ve yangınlara karşı bilinçlenmelerine katkı sağlamak olarak açıklandı.

ERZİNCAN’DA MUNZUR ANAOKULU ÖĞRENCİLERİ, İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜNÜ ZİYARET EDEREK İTFAİYECİLERİN...

ERZİNCAN’DA MUNZUR ANAOKULU ÖĞRENCİLERİ, İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜNÜ ZİYARET EDEREK İTFAİYECİLERİN GÖREVLERİ VE KULLANDIKLARI EKİPMANLAR HAKKINDA BİLGİ ALDI

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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