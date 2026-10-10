Erzincan'da yol kenarında bulunan ayı yapılan incelemede telef çıktı

olay yeri ve ilk bulgular:

Erzincan-Refahiye kara yolu üzerinde, Refahiye yönünde ilerleyen vatandaşların dikkati sonucu yol kenarında hareketsiz yatan bir ayı fark edildi. Olayı görenler, içinde yolcu otobüsü bulunan araçtan durumu yetkililere bildirdi. Ayı, Refahiye ilçesine yaklaşık 10 kilometre kala yol kenarında yatarken görüldü.

ekip müdahalesi ve inceleme:

Vatandaşların ihbarı üzerine jandarma ve ilgili ekipler sevk edildi. Yapılan ön inceleme sonrası yoldan kaldırılan ayının telef olduğu belirlendi. İlk belirlemelere göre ayının bir aracın çarpması neticesinde hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.

Olayla ilgili olarak bölgedeki ekiplerin değerlendirmeleri sürüyor; yetkililer, kesin ölüm nedeninin yapılacak detaylı incelemeyle netleşeceğini bildirdi.

ARACIN ÇARPTIĞI AYI TELEF OLDU