Rektör Kuyrukluyıldız YÖKAK’ın rektörler toplantısına çevrim içi katıldı

Rektör Kuyrukluyıldız YÖKAK rektörler toplantısına çevrim içi katıldı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından düzenlenen ara değerlendirme kapsamındaki Rektörler Toplantısı’na çevrim içi olarak katıldı.

Toplantı, YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak başkanlığında gerçekleştirildi ve 20 üniversitenin rektörü toplantıda yer aldı; gündem, ara değerlendirme sürecine ilişkin görüş paylaşımı ve değerlendirmelerdi.

Kuyrukluyıldız'ın değerlendirmesi:

Toplantıda söz alan Kuyrukluyıldız, değerlendirme sürecinde emeği ve katkısı bulunan değerlendirme takımına, üniversite yönetimine ve Kalite Kuruluna teşekkür etti. Katkıların, yürütülen kalite çalışmalarının sağlıklı ilerlemesinde belirleyici olduğunu ifade etti.

Kalite güvencesinde kurumsal yaklaşım:

Kuyrukluyıldız, ünitede kalite güvencesinin kurumsal bir yaklaşımla sürdürülmesinin önemine dikkat çekti ve bundan sonraki süreçte kalite çalışmalarının ilgili paydaşların katkılarıyla etkin ve sürdürülebilir şekilde yürütüleceğini belirtti.

Toplantı, katılımcıların görüş ve değerlendirmelerini paylaşmalarının ardından sona erdi.

REKTÖR KUYRUKLUYILDIZ, YÖKAK'IN REKTÖRLER TOPLANTISINA KATILDI