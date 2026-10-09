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Reşadiye viyadüğü sökülürken bölge trafiği döner kavşakla yeniden şekillenecek

Trabzon'da yaklaşık 10 yıl önce açılan Reşadiye Viyadüğü'nde yıkım gece gündüz sürüyor; beton kirişler vinçle kaldırılıyor, trafik döner kavşakla düzenlenecek.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 09:59

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Reşadiye viyadüğü sökülürken bölge trafiği döner kavşakla yeniden şekillenecek

Reşadiye viyadüğünde yıkım çalışmaları sürüyor

Trabzon'da yaklaşık 10 yıl önce hizmete açılan Reşadiye Viyadüğü'nde yıkım çalışmaları aralıksız devam ediyor. Akşam karanlığında projektör ışıkları altında yürütülen operasyonlarda, iş makineleriyle tonlarca ağırlığındaki beton bloklar kaldırılıyor.

Çalışmanın yürütülme biçimi:

Ortahisar ilçesinde Hızırbey ve Pazarkapı mahalleleri sınırlarında bulunan viyadükteki beton kirişler, özel yöntemlerle önce kesiliyor sonra vinç yardımıyla sökülüyor. Kaldırılan kirişler, yeniden değerlendirilmek üzere Karayolları Genel Müdürlüğü'ne teslim ediliyor.

Viyadüğü taşıyan kolonların da proje ve dolgu alanlarında değerlendirileceği bildirildi. Yetkililer, malzemelerin geri kazanımı ve yeniden kullanımına öncelik verildiğini belirtti.

Yeni ulaşım planı ve beklentiler:

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Karayolları Genel Müdürlüğü arasında yapılan planlama doğrultusunda bölgede yeni bir ulaşım düzenlemesi oluşturulacak. Özellikle Pazarkapı bölgesindeki araç ve yaya yoğunluğu dikkate alınarak alternatif güzergâhlar belirlenecek.

Viyadüğün kaldırılmasıyla birlikte bölgedeki trafik akışının döner kavşak üzerinden sağlanması planlanıyor. Yetkililer, çalışma süresince trafik düzenlemelerinin etap etap uygulanacağını ve güvenliğin öncelikli tutulacağını ifade etti.

TRABZON’DA YAKLAŞIK 10 YIL ÖNCE HİZMETE AÇILAN REŞADİYE VİYADÜĞÜNDE YIKIM ÇALIŞMALARI GECE GÜNDÜZ...

TRABZON’DA YAKLAŞIK 10 YIL ÖNCE HİZMETE AÇILAN REŞADİYE VİYADÜĞÜNDE YIKIM ÇALIŞMALARI GECE GÜNDÜZ SÜRÜYOR. TONLARCA AĞIRLIĞINDA BETON BLOKLAR İŞ MAKİNELERİ MARİFETİ İLE AKŞAM KARANLIĞINDA PROJEKTÖR IŞIKLARI ALTINDA KALDIRILIYOR.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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