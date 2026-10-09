Reşadiye viyadüğü sökülürken bölge trafiği döner kavşakla yeniden şekillenecek

Reşadiye viyadüğünde yıkım çalışmaları sürüyor

Trabzon'da yaklaşık 10 yıl önce hizmete açılan Reşadiye Viyadüğü'nde yıkım çalışmaları aralıksız devam ediyor. Akşam karanlığında projektör ışıkları altında yürütülen operasyonlarda, iş makineleriyle tonlarca ağırlığındaki beton bloklar kaldırılıyor.

Çalışmanın yürütülme biçimi:

Ortahisar ilçesinde Hızırbey ve Pazarkapı mahalleleri sınırlarında bulunan viyadükteki beton kirişler, özel yöntemlerle önce kesiliyor sonra vinç yardımıyla sökülüyor. Kaldırılan kirişler, yeniden değerlendirilmek üzere Karayolları Genel Müdürlüğü'ne teslim ediliyor.

Viyadüğü taşıyan kolonların da proje ve dolgu alanlarında değerlendirileceği bildirildi. Yetkililer, malzemelerin geri kazanımı ve yeniden kullanımına öncelik verildiğini belirtti.

Yeni ulaşım planı ve beklentiler:

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Karayolları Genel Müdürlüğü arasında yapılan planlama doğrultusunda bölgede yeni bir ulaşım düzenlemesi oluşturulacak. Özellikle Pazarkapı bölgesindeki araç ve yaya yoğunluğu dikkate alınarak alternatif güzergâhlar belirlenecek.

Viyadüğün kaldırılmasıyla birlikte bölgedeki trafik akışının döner kavşak üzerinden sağlanması planlanıyor. Yetkililer, çalışma süresince trafik düzenlemelerinin etap etap uygulanacağını ve güvenliğin öncelikli tutulacağını ifade etti.

TRABZON’DA YAKLAŞIK 10 YIL ÖNCE HİZMETE AÇILAN REŞADİYE VİYADÜĞÜNDE YIKIM ÇALIŞMALARI GECE GÜNDÜZ SÜRÜYOR. TONLARCA AĞIRLIĞINDA BETON BLOKLAR İŞ MAKİNELERİ MARİFETİ İLE AKŞAM KARANLIĞINDA PROJEKTÖR IŞIKLARI ALTINDA KALDIRILIYOR.