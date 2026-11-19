Çevik Kuvvet Köprülü Kavşağı girişinde yangın

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, Necmettin Cevheri Bulvarı üzerinde seyir halindeki bir otomobil aniden alev aldı. Olay, Çevik Kuvvet Köprülü Kavşağı girişinde gerçekleşti ve çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine ekipler yönlendirildi.

Yangının gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi ve plakası henüz belirlenemeyen araç hareket halindeyken alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler otomobili kapladı ve araç adeta bir alev topuna döndü.

Müdahale ve inceleme:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti; alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucu otomobil küle dönerek kullanılamaz hale geldi. Yetkililer, yangının çıkış nedeni ile ilgili incelemenin devam ettiğini açıkladı.

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