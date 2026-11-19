Karaman Parkı'nda ağaçların devrilmesi

Bartın'ın Kozcağız Beldesi'nde sağanak yağış ve şiddetli rüzgârın etkisiyle Karaman Parkı içinde bulunan 2 ağaç peş peşe devrilerek yola düştü. Olay, parkta oluşan hasar ve yolu kapatma sonucu kısa süreli aksamalara neden oldu.

etki ve tedirginlik:

Devrilme anında parkta herhangi bir vatandaşın bulunmaması ve yoldan araç geçmemesi nedeniyle can kaybı ya da yaralanma olmadı. Çevredeki kişiler kısa süreli tedirginlik yaşadı ancak olay faciaya dönüşmedi.

belediye müdahalesi ve güvenlik çalışmaları:

İhbar üzerine belediye ekipleri bölgeye yönlendirildi. Ekipler, yolu kapatan ağaçların kaldırılması ve çevrede gerekli güvenlik önlemlerinin alınması için çalışma başlattı.

Karaman Parkı, iyi havalarda vatandaşlar ve araç sürücüleri tarafından yoğun olarak kullanılan bir nokta olduğu için yaşanan olayın sonuçlarının sınırlı kalması önem taşıdı.

SAĞANAK YAĞIŞ İLE BİRLİKTE ETKİLİ OLAN FIRTINA NEDENİYLE BARTIN’IN KOZCAĞIZ BELDESİNDEKİ PARKTA BULUNAN 2 AĞAÇ DEVRİLDİ