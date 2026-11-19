duruşmada neler yaşandı:

Duruşma, Midyat 1. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda yapıldı. Katılanlar arasında tutuklu sanık Levent Naz, maktulün ve sanığın yakınları ile taraf avukatları yer aldı. Sanık, savunmasında eşinin kendisini aldattığını iddia ederek bu yönde beyanlarda bulundu.

Mahkeme heyeti, savunma ve taraf beyanlarını dinledikten sonra duruşmayı soruşturmanın ve ek delillerin beklenmesi gerekçesiyle 30 Kasım tarihine erteledi.

soruşturma ve iddianame:

Soruşturma kapsamında, Bağlar Mahallesi'nde 11 Ağustos tarihinde bir binanın 5. katındaki balkondan düşerek hayatını kaybettiği belirtilen Bedriye Naz'a ilişkin olay sonrası şüpheli sıfatıyla gözaltına alınan Levent Naz, bir gün sonra yakalanmış ve 14 Ağustos tarihinde tutuklanmıştı.

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık hakkında "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor. Dava, gelecek duruşmada tanık beyanları ve dosya kapsamındaki deliller ışığında sürdürülmek üzere ertelendi.

MARDİN'İN MİDYAT İLÇESİNDE EŞİ BEDRİYE NAZ'I PENCEREDEN ATTIĞI ÖNE SÜRÜLEN TUTUKLU KOCA LEVENT NAZ'IN YARGILANMASINA BAŞLANDI.