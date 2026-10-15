Dolar 49,4118 +0,07%
Euro 55,5214 +0,50%
Bist 12.014,64 -0,86%
Altın Gram 6.647,92 +1,87%
EUR/USD 1,1215 +0,52%
Brent Petrol 104,92 -1,07%
--°

Reyhanlı şehit aileleri yakalanma haberine sevindi, adalet istedi

Reyhanlı saldırısında evlatlarını kaybeden aileler, Mihraç Ural'ın yakalanmasına sevindi; devlet ve güvenlik güçlerine teşekkür ederek adalet istedi.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 15:19

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Selin Yıldız

Reyhanlı şehit aileleri yakalanma haberine sevindi, adalet istedi

Reyhanlı ailelerinden yakalanma haberine mutluluk ve beklenti

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 2013’te 53 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırının baş sorumlusu olduğu iddia edilen Mihraç Ural (Ali Kayalı)ın Suriye Genel İstihbarat Teşkilatı tarafından yakalandığının duyurulması, saldırıda yakınlarını kaybeden şehit ailelerinde sevinç yarattı. Aileler, operasyon haberinin ardından yetkililere teşekkür ederken adaletin yerini bulmasını beklediklerini belirtti.

yakalanma açıklaması ve tepkiler:

Suriye Genel İstihbarat Teşkilatı, 2013’te Banyas’ta gerçekleştirilen katliamın başlıca sorumlusu olduğu öne sürülen ve "Mirac Ural" adıyla bilinen Ali Kayalının sınırı geçmeye çalışırken yakalandığını açıkladı. Bu açıklama, Reyhanlı’daki saldırıda yakınlarını kaybeden ailelerin gündemine yeniden acılarıyla birlikte sevinci de taşıdı.

şehit yakınlarının sözleri:

Reyhanlı’daki saldırıda evladını ve kardeşini yitiren Hatice Kübra Erboz, "Ben 11 Mayıs şehidi Fatmanur Erboz’un annesi ve Nadire Kuvvet’in kız kardeşiyim. Bu gün televizyonlarda Mihraç Ural’ın yakalandığını duyduk ve çok sevinçliyiz. Devletimize çok teşekkür ederiz" diyerek duygularını paylaştı. Erboz, suçu işleyenlerin ceza almasının kendilerine bir nebze olsun teselli vereceğini söyledi.

Erboz, saldırıda evladının yangında yanarak hayatını kaybettiğini anlattı: "Benim evladım, bombalı saldırıda oluşan yangında yanarak can verdi ve biz yangını söndürmek için su bulamadık. Evladımdan geriye birkaç kemik parçası bulduk, onları defnettik." Konuşmasında duygularını şu sözlerle sürdürdü: "Rabbimden tek isteğim Mihraç Ural ve diğer yandaşları yanarak can versinler. Yangını söndürecek bir bardak su bulamasınlar."

Torununu ve kızını saldırıda kaybeden Döne Kuvvet ise duygularını, "Nadir’in annesiyim ve Fatmanur’un annenesiyim. Çok sevinçliyiz, ne söyleyeceğimizi bilemiyoruz. Rabbime şükür elhamdürillah" sözleriyle dile getirdi. Kuvvet, güvenlik güçlerine teşekkür ederek çocuklarının kanının yerde kalmadığını ifade etti: "Askerimizden ve polisimizden Allah razı olsun, çocuklarımızın kanı yerde kalmadı."

Aileler ortak olarak, operasyonun duyulmasının ardından devlete güvenlerinin pekiştiğini vurguladı ve adalet sürecinin takipçisi olacaklarını belirtti. Açıklamalar, hem kayıp yakınlarının acısını hem de uzun süredir bekledikleri adalet arayışını bir arada gösterdi.

HATİCE KÜBRA ERBOZ VE DÖNE KUVVET

HATİCE KÜBRA ERBOZ VE DÖNE KUVVET

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

yerli elektrikli zırhlı personel taşıyıcısı envantere katıldı
images

Tekirdağ'ın araç envanteri 2026 eylül: otomobiller lider, kayıt 402 bin 798'e çı...
images

Milli Güvenlik Kurulu kararıyla terörsüz sürecin ilanı bu yıl bekleniyor
images

Sultangazi sağanak yağışa karşı seferber oldu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Akçadağ çarşısında esnaf talepleri doğrultusunda teslim süreci yeniden düzenleniyor

Milli Güvenlik Kurulu kararıyla terörsüz sürecin ilanı bu yıl bekleniyor

Bartın'da budama atıkları kâğıt ve lignin üretimine kaynak olacak

Barü'lü genç halterciler Durres'te beş madalyayla Avrupa'dan döndü

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gece süren çalışmaların ardından 22 saat sonra ulaşıldı: Maltepe'de Hüseyin Özkurt'un cenazesi çıkarıldı

Kahta'da kavşakta çarpışma: 4 yaralı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor