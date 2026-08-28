Reyhanlı'da market yangını itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı

Reyhanlı'da market yangını kontrol altına alındı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde bir markette çıkan yangın, gelen ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Müdahale sonucunda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Müdahale süreci:

İhbarın ardından kısa sürede olay yerine yönlendirilen ekipler, alevlere hızlı müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Ekiplerin zamanında müdahalesi, yangının çevreye yayılmasını önledi ve söndürme çalışmaları planlı şekilde yürütüldü.

Zarar ve alınan tedbirler:

Yangında iş yeri zarar gördü; olayın ardından gerekli emniyet tedbirleri sağlandı ve bölgedeki güvenlik önlemleri uygulandı. Söndürme çalışmalarının tamamlanmasının ardından alan güvenli hale getirildi.

Genel olarak küçük işletmelerde çıkan yangınlarda erken ihbar ve hızlı müdahale, can kaybının önlenmesinde belirleyici oluyor. Yetkililer, benzer olayların önüne geçmek için gerekli tedbirlerin önemine dikkat çekiyor.

REYHANLI’NIN PINARBAŞI MAHALLESİ’NDE BİR İŞ YERİNDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE CAN KAYBI VE YARALANMA YAŞANMADAN KONTROL ALTINA ALINDI.İ