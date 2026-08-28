Dolar 48,2417 +0,50%
Euro 56,2231 +0,01%
Bist 14.550,12 -0,17%
Altın Gram 7.235,13 +0,02%
EUR/USD 1,1651 -0,07%
Brent Petrol 88,05 -0,53%
--°

Reyhanlı'da market yangını itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde çıkan market yangını, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle can kaybı ve yaralanma olmadan kontrol altına alındı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 09:14

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Reyhanlı'da market yangını itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı

Reyhanlı'da market yangını kontrol altına alındı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde bir markette çıkan yangın, gelen ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Müdahale sonucunda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Müdahale süreci:

İhbarın ardından kısa sürede olay yerine yönlendirilen ekipler, alevlere hızlı müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Ekiplerin zamanında müdahalesi, yangının çevreye yayılmasını önledi ve söndürme çalışmaları planlı şekilde yürütüldü.

Zarar ve alınan tedbirler:

Yangında iş yeri zarar gördü; olayın ardından gerekli emniyet tedbirleri sağlandı ve bölgedeki güvenlik önlemleri uygulandı. Söndürme çalışmalarının tamamlanmasının ardından alan güvenli hale getirildi.

Genel olarak küçük işletmelerde çıkan yangınlarda erken ihbar ve hızlı müdahale, can kaybının önlenmesinde belirleyici oluyor. Yetkililer, benzer olayların önüne geçmek için gerekli tedbirlerin önemine dikkat çekiyor.

REYHANLI’NIN PINARBAŞI MAHALLESİ’NDE BİR İŞ YERİNDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN...

REYHANLI’NIN PINARBAŞI MAHALLESİ’NDE BİR İŞ YERİNDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE CAN KAYBI VE YARALANMA YAŞANMADAN KONTROL ALTINA ALINDI.İ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Samsun'da sahte ürün ağına darbe: 80 parfüm ve 20 litre etil alkol ele geçirildi
images

Cep mesajını onayladı, 150 bin liralık işlem bankanın müdahalesiyle geri döndü
images

Elazığ'da havalimanı kavşağında çarpışma: iki yaralı
images

Manisa'da bağ hasadında traktör kazası sonucu işçi yaşamını yitirdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Samsun'da sahte ürün ağına darbe: 80 parfüm ve 20 litre etil alkol ele geçirildi

İki kez yolda kalan sıfır kilometre Peugeot'u iade isteyen avukat

Teknolojinin güç oyunu: ittifaklar, rekabet ve Türkiye'nin fırsatları

Cep mesajını onayladı, 150 bin liralık işlem bankanın müdahalesiyle geri döndü

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı

Kontrolden çıkan motosiklet Nilüfer'de bariyere çarparak sürücüyü ağır yaraladı

Kayseri'de korsan taksicilik operasyonunda sürücüye 100 bin lira ceza