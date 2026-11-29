Olayın gelişimi:
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 27 Kasım 2026 tarihinde, Bağlar Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir telefoncuya gelen S.Y.E., iş yerinden telefon almaya çalışırken kullanılan banknotların sahte olduğu fark edildi.
İş yeri yetkililerinin bildirmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, durumu değerlendirerek soruşturma başlattı.
polisin çalışması ve arama:
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda şüphelinin ikametinde arama yapıldı. Aramada, sahte olduğu değerlendirilen 5 bin 220 Euro ve 700 ABD doları ele geçirildi.
adli süreç:
Gözaltına alınan S.Y.E., sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı ve cezaevine teslim edildi.
SAHTE PARAYLA TELEFON ALMAYA ÇALIŞAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.
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