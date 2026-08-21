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Reyhanlı'da yolun karşısına geçen kadın otomobilin çarpmasıyla metrelerce havaya savruldu

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken bir otomobilin çarptığı 53 yaşındaki Emine Sinoplu, olay yerinde hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 14:58

GÜNCELLEME: 21 Ağustos 2026 - 15:04

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Reyhanlı'da yolun karşısına geçen kadın otomobilin çarpmasıyla metrelerce havaya savruldu

Reyhanlı'da feci kaza

Hatay'ın Reyhanlı ilçesi hastane mevkii olarak bilinen cadde üzerinde meydana gelen kazada, 41 yaşındaki sürücü A.Ş. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Emine Sinoplu (53)'ya çarptı. Yapılan ilk müdahalede Sinoplu'nun yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Kaza anı ve görüntüler:

Çevredeki iş yerlerinden birine ait güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Sinoplu'nun yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada aracın kadına çarptığı ve kişinin savrularak metrelerce havaya fırladığı görülüyor. Görüntüler kazanın şiddetini ve çarpmanın ardından yaşanan anları net biçimde ortaya koydu.

Olay yeri incelemesi ve işlemler:

Kaza sonrası olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri ilk incelemeleri gerçekleştirdi. Yapılan müdahalenin ardından Sinoplu'nun cansız bedeni alınarak morga kaldırıldı. Araç sürücüsü A.Ş. olayla ilgili olarak gözaltına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı ve olay yerinde delil çalışmaları ile görgü tanıklarının ifadelerini alıyor. Yetkililer, kaza nedeniyle bölgedeki trafik akışının kısa süreli aksadığını belirtti.

Görüntüler, olayın nasıl gerçekleştiğine dair önemli bir kayıt sağlarken, soruşturmanın sonuçlanmasının ardından konuyla ilgili yeni açıklamaların yapılması bekleniyor.

HATAY&#039;DA YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTERKEN OTOMOBİL ÇARPAN 53 YAŞINDAKİ KADIN HAYATINI...

HATAY'DA YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTERKEN OTOMOBİL ÇARPAN 53 YAŞINDAKİ KADIN HAYATINI KAYBETTİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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