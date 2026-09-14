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Ringe çıkan elazığlı: Gizem Özer Avrupa sahnesinde

Elazığlı milli boksör Gizem Özer, 16-26 Eylül'de Sofya'da düzenlenecek Büyük Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası için milli takım kafilesiyle Bulgaristan'a gitti.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 14:20

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Ringe çıkan elazığlı: Gizem Özer Avrupa sahnesinde

gizem özer bulgaristan'da:

Gizem Özer, 16-26 Eylül tarihlerinde Bulgaristan'ın Sofya kentinde düzenlenecek Büyük Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası için milli takım kafilesiyle birlikte Bulgaristan'a hareket etti. Elazığlı milli sporcu, turnuvada Türkiye'yi temsil edecek isimler arasında yer alıyor.

hazırlık süreci ve teknik notlar:

Antrenör Cemil Döndü ise Gizem'in kamp dönemindeki durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu ve takımın hazırlıklarına dair beklentiyi dile getirdi: "Gizem’in hazırlıkları milli takımla çok iyi geçti madalya bekliyoruz kendisinden. Gizem’e ve milli takımımıza başarılar dilerim".

beklentiler ve destek çağrısı:

Teknik ekipten gelen bu değerlendirme, kafilenin turnuvaya moralli ve hedef odaklı gittiğine işaret ediyor. Milli sporcuya ve takıma, organizasyon süresince başarılar dileniyor; değerlendirme ve sonuçlar, turnuva ilerledikçe netlik kazanacak.

MİLLİ BOKSÖRÜMÜZ GİZEM ÖZER

MİLLİ BOKSÖRÜMÜZ GİZEM ÖZER

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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