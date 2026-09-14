İsmail Yüksek'in Roma performansı şampiyonlar ligi ilk haftasında top kapmada dikkat çekti

İsmail Yüksek ilk haftanın istatistiklerinde öne çıktı

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında dikkat çeken performanslardan birini sergiledi. Sarı-lacivertlilerin sahasında İtalya temsilcisi Roma ile oynanan ve 1-1 biten maçta Yüksek, kritik müdahaleleri ve top kapma katkısıyla öne çıktı.

maçtaki top kapma performansı:

UEFA'nın resmi sosyal medya hesabında paylaşılan verilere göre İsmail Yüksek, Roma karşılaşmasında toplam 6 top kapma ile Şampiyonlar Ligi ilk haftasında bu kategoride yer aldı. Bu performans, maç boyunca orta sahada hem savunma hem de top kazanma anlamında takımına katkı sağladığını gösterdi.

haftanın diğer liderleri:

Turnuvanın ilk haftasında farklı kategorilerde öne çıkan isimler de listelendi. En fazla top kazanan oyuncu Manchester City formasıyla savunma oyuncusu Marc Guehi oldu ve 13 kez top kazandı. Top sürme kategorisinde ise Leipzig'den Antonio Nusa 17 kez ile zirvede yer alırken, Barcelona'dan Lamine Yamal 14 kezle onu takip etti.

Hıza ve sprinte dayalı istatistiklerde ise Club Brugge forması giyen Carlos Forbs saatte 36.6 km hızla en hızlı oyuncu olarak kayda geçti. Slavia Prag'dan Danijel Sturm 40 sprint ile bu kategoride lider olurken, Slovan Bratislava'dan Suleiman Camara 150 hızlanma/yavaşlama aksiyonu ile listenin ilk sırasında yer aldı.

UEFA'nın paylaşılan haftalık istatistikleri, oyuncuların maç içi katkılarını nicel olarak ortaya koyuyor ve İsmail Yüksek gibi isimlerin maç performanslarını uluslararası platformda görünür kılıyor.

FENERBAHÇE’NİN BAŞARILI ORTA SAHA OYUNCUSU İSMAİL YÜKSEK, ROMA MAÇINDA GÖSTERDİĞİ PERFORMANSLA UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE İLK HAFTANIN EN ÇOK TOP KAPAN FUTBOLCUSU OLDU.