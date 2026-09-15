Dolar 48,6342 +0,02%
Euro 56,1604 +0,04%
Bist 14.012,57 -1,57%
Altın Gram 6.758,61 -0,68%
EUR/USD 1,1543 -0,12%
Brent Petrol 101,27 +0,28%
--°

Sultanhisar'da tarım müdürlüğünde bayrak değişimi

Sultanhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görev değişimi yapıldı; Kaymakam Ali Ekber Ateş, Taner Bozbek'e teşekkür edip Bekir Pişkin'e başarı diledi.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 09:44

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Emre Koç

Sultanhisar'da tarım müdürlüğünde bayrak değişimi

sultanhisar ilçe tarım ve orman müdürlüğünde görev değişimi

Sultanhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görev süresi sona eren Taner Bozbek görevini devrederek, yerine atanan Bekir Pişkin göreve başladı. Her iki müdür de yeni görev düzenlemesinin ardından Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş'i makamında ziyaret etti.

ziyaret ve takdir:

Ziyarette Kaymakam Ali Ekber Ateş, ilçede görev yaptığı süre boyunca sunduğu hizmetlerden dolayı Taner Bozbek'e teşekkür etti. Kaymakam Ateş, Bozbek'e çalışmaları için Başarı Belgesi takdim ederek bundan sonraki görevinde başarılar diledi.

hayırlı olsun dilekleri:

Aynı görüşmede Kaymakam Ateş, göreve yeni başlayan Bekir Pişkin'e hayırlı olsun temennilerini iletti ve yeni görevinde başarı temennisinde bulundu. Yapılan kısa görüşme, müdürlükteki görevlendirme sürecinin resmiyet kazandığını ve ilçe yönetimiyle uyumun sürdürüleceğini gösterdi.

SULTANHİSAR İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNDE GÖREV SÜRESİ SONA EREN TANER BOZBEK’İN YERİNE BEKİR...

SULTANHİSAR İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNDE GÖREV SÜRESİ SONA EREN TANER BOZBEK’İN YERİNE BEKİR PİŞKİN GÖREVE BAŞLADI.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

çocuklarda döküntünün arkasındaki gerçek: alerji her zaman suçlu değil
images

Kağıthane'de yetişkinlere özel ücretsiz yüzme ve fitness dönemi başladı
images

Erfelek'te gebeliğe hazırlık: gebe okulu anne adaylarına rehber oldu
images

Çamlık'ta konforlu ulaşım için adım adım yenileme: Tamer Mandalinci sahada

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

İstanbul Fatih'te işhanındaki döviz bürosunda silahlı çatışma: iki kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı

Demirci'nin 138 yıllık figan-i efendi eriği kadın emeğiyle dört günde kurutulup yıl boyu pazarlanıyor

Kaymakam adaylarıyla buluştu: Bakan Güler kursa katıldı

Kartal'da yeni dönem: HDI Sigorta Spor Salonu voleybolun evini güçlendiriyor

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi