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RTÜK'ün önceliği Türk televizyonlarını ayakta tutmak

RTÜK Üst Kurul Üyesi Hasan Davulcu, dijital medya nedeniyle reklam payı düşen televizyonları ayakta tutmak için RTÜK'ün denge ve denetim rolünü vurguladı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 15:51

GÜNCELLEME: 07 Ekim 2026 - 15:52

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

RTÜK'ün önceliği Türk televizyonlarını ayakta tutmak

RTÜK'ün önceliği Türk televizyonlarını ayakta tutmak

Düzce'de Fen ve Teknolojileri Hafız Anadolu Lisesi'nde düzenlenen "Medya Dezenformasyonu ve Gençlik" konulu söyleşide konuşan Radyo ve Televizyon Üst Kurul Üyesi Hasan Davulcu, RTÜK'ün yaklaşımını anlattı. Davulcu, dijital mecraların büyümesiyle reklam gelirlerinin televizyonlardan önemli oranda kaydığını belirterek, televizyonların payının yüzde 20'lere gerilediğini aktardı.

söyleşi ve gençlerin soruları:

Programda öğrencilerin yönelttiği çeşitli soruları yanıtlayan Davulcu, reklamdaki kaymanın sektör üzerindeki etkisini rakamlarla ifade etti: "Reklam pastası yüzde 100 iken dijital medya devreye girince reklam pastası televizyonlarda yüzde 20’lere kadar düştü. Yüzde yirmilik bir dilimin bütün televizyonlar bölüşmeye çalışıyorlar." Bu tespit, geleneksel televizyon yayıncılığının rekabet gücünü ve finansal sürdürülebilirliğini tartışmaya açtı.

RTÜK'ün rolü ve denge arayışı:

Davulcu, kurumun misyonunun sadece yaptırım uygulamak olmadığını vurgulayarak, RTÜK'ün "bütün medya sektörünü yaşatmak, ayakta tutmak" gibi görevleri bulunduğunu söyledi. RTÜK, toplumun beklentileri ile medya sektörünün ihtiyaçlarını orta noktada buluşturarak denge ve denetim sağlamaya çalışıyor.

Üst Kurul Üyesi ayrıca Türkiye'nin içerik ticaretine değindi: "Nasıl dizilerimizi, programlarımızı şu an Türkiye Cumhuriyeti olarak Afrika’ya ihraç ediyorsak biz de bir yerlerden alıyoruz." diye konuşan Davulcu, değişen içerik ekosisteminde alınan kararların yerine ne geleceğini tahmin edebildiklerini de ekledi: "Aslında bugün bir şeyi kaldırdığınızda yerine gelecek şeyi az ya da çok tahmin ediyoruz."

DÜZCE&#039;DE FEN VE TEKNOLOJİLERİ HAFIZ ANADOLU LİSESİNDE MEDYA DEZENFORMASYONU VE GENÇLİK KONULU...

DÜZCE'DE FEN VE TEKNOLOJİLERİ HAFIZ ANADOLU LİSESİNDE MEDYA DEZENFORMASYONU VE GENÇLİK KONULU SÖYLEŞİ PROGRAMI DÜZENLENDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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