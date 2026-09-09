Rustaveli'de ortaya çıkan 10. yüzyıl seramikleri Tiflis'in geçmişine ışık tuttu

Kazının yeri, kapsamı ve bulunanlar:

Bu yaz başlayan yol onarım ve restorasyon çalışmaları sırasında Rustaveli Bulvarı üzerinde yapılan kazılarda, kentin Arap yönetimi altında olduğu döneme ait olduğu değerlendirilen 10. yüzyıl tarihli seramik parçaları ortaya çıktı. Keşif, günlük yaşamı aksatan çalışmaların yanı sıra Tiflis tarihine dair önemli ayrıntılar da sundu.

Kazı alanında inceleme yapan ekipler arasında Kültürel Mirası Koruma Ulusal Ajansı yer aldı; yetkililer sahada arkeolojik değerlendirme ve belgeleme çalışmalarına hemen başladı.

Belediye ve yetkililerin açıklamaları:

Tiflis Belediye Başkanı Kakha Kaladze, çalışmaların aktif aşamada olduğunu ve arkeolojik eserlerin keşfi üzerine restorasyonun söz konusu somut kesimde durdurulduğunu belirtti. Kaladze, "Arkeolojik buluntu nedeniyle çalışmalar yalnızca bir bölümde durdurulmuştur" ifadeleriyle ekiplerin çalışmaların tamamlanmasını bekleyeceklerini vurguladı. Sahada ayrıca Parlamento Başkanı Şalva Papuaşvili, Kültür Bakanı Mikheil Kiknadze ve diğer yetkililer de incelemelerde bulundu.

Tarihi bağlam ve İpek Yolu'na işaret:

Parlamento Başkanı Şalva Papuaşvili, alanda bir çömlek atölyesi olduğuna dair bulgulara işaret ederek fırında kalmış kil kapların tespit edildiğini söyledi. Papuaşvili, muhtemelen bir istila ya da saldırı gibi tarihi bir olay sonucu bu kalıntıların toprağın altında kaldığını; arkeologların değerlendirmesine göre bunların 10. yüzyıla ait olduğunu ve yüzyıllar sonra gün ışığına çıktığını belirtti. Ayrıca bu buluntuların, İpek Yolu'nun önemli arterlerinden birinin günümüzdeki Rustaveli Caddesi'nden geçtiğini doğruladığını ifade etti.

Yetkililer, bulunan malzemelerin ayrıntılı analizinin ve güvenli kazı çalışmalarının sürdüğünü; arkeolojik grubun raporları tamamlayana kadar ilgili restorasyon çalışmalarının yalnızca etkilenen bölümde durdurulduğunu açıkladı.

GÜRCİSTAN'IN BAŞKENTİ TİFLİS'TE YOL ÇALIŞMALARI SIRASINDA YAPILAN KAZILARDA, KENTİN ARAP YÖNETİMİ ALTINDA OLDUĞU DÖNEME AİT OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEN 10. YÜZYILDAN KALMA SERAMİK PARÇALARI BULUNDU.