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Rutin x-ray taraması Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda 287 kilogram 910 gram esrarın yakalanmasını sağladı

Gümrükler Muhafaza ekipleri, 24 Ağustos'ta Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda Romanya'dan gelen araçta yapılan X-ray'le 287 kg 910 g esrar ele geçirdi.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 10:52

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Rutin x-ray taraması Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda 287 kilogram 910 gram esrarın yakalanmasını sağladı

Operasyonun ayrıntıları:

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucu Edirne-Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda operasyon gerçekleştirdi.

Araç ve tarama süreci:

24 Ağustos günü saat 05.46'da Romanya'dan Türkiye'ye giriş yapan ve Bursa'ya gidecek bir araç, şüphe ve risk kriterleri çerçevesinde Gümrükler Muhafaza ekiplerince X-ray tarama cihazına sevk edildi. X-ray incelemesinde tespit edilen şüpheli yoğunluklar üzerine detaylı arama yapıldı.

Arama sonucunda, toplam 287 kilogram 910 gram ağırlığında, esrar türü uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen paketler ele geçirildi.

Soruşturma ve takip:

Operasyona ilişkin soruşturmanın Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü, olayla ilgili adli ve idari işlemler ile kaçakçılık zincirinin tespitine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Bu yakalama, risk analizine dayalı tarama ve hedefleme uygulamalarının sınır denetimlerindeki etkinliğini gösteriyor; teknolojik cihazlarla desteklenen kontrollerin kaçakçılığın önlenmesinde belirleyici rol oynadığı değerlendiriliyor.

EDİRNE-HAMZABEYLİ GÜMRÜK KAPISI’NDA YAKLAŞIK 288 KİLOGRAM ESRAR CİNSİ UYUŞTURUCU MADDE ELE...

EDİRNE-HAMZABEYLİ GÜMRÜK KAPISI’NDA YAKLAŞIK 288 KİLOGRAM ESRAR CİNSİ UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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