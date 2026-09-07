Yahyalı'da ekiplerin soğutma çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı

müdahale detayları:

Kayseri'nin Yahyalı ilçesine bağlı Burhaniye Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangınına, Orman Bölge Müdürlüğü (OGM), itfaiye, AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, havadan ve karadan yürüttükleri yoğun müdahale sonucunda yangını kontrol altına aldı. Bölgedeki rüzgar nedeniyle alevlerin yeniden yükselme riski bulunuyor; bu nedenle ekiplerin soğutma ve önlem çalışmaları devam ediyor.

Müdahale kapsamında hava gözetimi ile yer ekiplerinin koordineli çalışmasıyla yangının çevreye sıçramasının önlendiği bildirildi. Yetkililer, bölgedeki tarama ve soğutma faaliyetlerinin sürdüğünü, şu ana kadar hiçbir can ve mal kaybı yaşanmadığını açıkladı.

belediye başkanlarının değerlendirmeleri:

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, yangın bölgesinde yaptığı incelemede, "Öncelikle çok büyük geçmiş olsun. Böyle bir yangını gönül hiçbir zaman arzu etmezdi. Jandarmamız yangının sebebini araştıracak ama Yahyalı Belediyemizin ve Feke Belediyemizin ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğümüzün ekipleri ve birçok ekibimiz burada. Ben hepsinin alnından öpüyorum. Gönülden çalışarak, kontrol altına aldılar. Biz buradayız. Bir kez daha geçmiş olsun. Asıl konu yangının başka bir bölgeye sıçramaması. Buna yönelikte soğutma çalışmaları devam ediyor. Burhaniye Mahallemize geçmiş olsun. Hiçbir can ve mal kaybı olmadan yangın kontrol altına alındı" ifadelerini kullandı.

Feke Belediye Başkanı Cömert Özen ise, "Şu anda ekiplerimizin tamamı yangın bölgesinde. 350’ye yakın ekip organize olmuş halde. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangın kontrol altına alındı ancak ekiplerimiz bölgede teyakkuzda. Alanı yukardan aşağıya gezdik. Ekipler de gerekli incelemeleri yapmış. Sorun olmadığını bize bildirdiler" dedi.

Yetkililer, soğutma ve önlem çalışmalarının rüzgar kaynaklı riskleri minimize etmeye odaklandığını, sahadaki kurumların koordinasyonunun sürdüğünü vurguladı.

FEKE BELEDİYE BAŞKANI CÖMERT ÖZEN (SOLDAKİ) VE YAHYALI BELEDİYE BAŞKANI ESAT ÖZTÜRK (ORTADAKİ)