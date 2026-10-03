Rüyadan nakışa: Allah, Mescid-i Aksa, Kâbe-i Muazzama ve Muhammed lafızlarının birleştiği eser

Manisa'da makine nakışı eğitmenliği yapan Bilgin Barutçu, sabah namazına yakın gördüğü rüyanın izlerini bir çerçeve üzerinde nakışa dönüştürdü. Eserde Allah, Mescid-i Aksa, Kâbe-i Muazzama ve Muhammed lafızları bir araya geliyor; tasarım toplamda 200 binin üzerinde batışla tamamlandı.

tasarımın ortaya çıkışı:

Barutçu, eserin başlangıç noktasını bit pazarında bulduğu yaklaşık bir metrekarelik bir çerçeveye borçlu olduğunu anlatıyor. Çerçeveyi satın aldıktan sonra içine ne işleyeceğini düşündüğü bir süreç yaşadı ve birkaç gün sonra sabah namazına yakın bir rüya gördü. Rüyasında, çerçevenin içine yerleştireceği dörtlü kompozisyonu net biçimde gördüğünü belirten Barutçu, ertesi gün bilgisayar başına oturarak rüyadaki desenleri çizdi ve parçaları parça parça işleyerek birleştirmeye başladı.

işçilik ve teknik detaylar:

Barutçu, eserin dört ayrı parçadan oluştuğunu ve her bir parçanın en az 45-50 bin batış içerdiğini söylüyor; toplamda ise eserin 200 binin üzerinde batış ile tamamlandığını vurguluyor. Parçaları farklı bir nakış tekniğiyle ortadan birleştirerek kompozisyonu meydana çıkarmış. Kendisinin ifadesiyle bu çalışma hem bir rüyanın hatırası hem de kalplerinde taşıdıklarının temsili niteliğinde.

Bilgisayarlı nakış makinesinin batış sayısını otomatik hesapladığını belirten Barutçu, makineyle portre ve kıyafet üzerine de işler yaptığını aktarıyor. Örneğin Atatürk portrelerinin yaklaşık 38 bin, bazı gömlek nakışlarının ise 30-35 bin batış civarında olduğunu söylüyor.

yoğunluk ayarı ve ustalık gerekliliği:

Nakış kalitesinde en kritik ayarlardan birinin yoğunluk ("density") olduğunu ifade eden Barutçu, batış sıklığını doğru ayarlamanın önemine dikkat çekiyor. Çok sık batış yapıldığında kumaşta büzülme ve yırtılma olabileceğini; bu nedenle sıklık-seyreklik dengesinin yılların birikimiyle sağlandığını belirtiyor. Bu ince ayarı yapmak, eğitim ve deneyim gerektiren bir ustalık alanı olarak öne çıkıyor.

Barutçu, mesleki geçmişine de değiniyor: İlahiyat Fakültesi lisans mezunu olmakla birlikte 16 yaşından beri nakışa yöneldiğini, katıldığı eğitimlerin ardından ustalık ve usta öğreticilik belgeleri aldığını aktarıyor. Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde el sanatları öğretmenliği yaptı, Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde kurslar verdi ve bir dönem Karaağaçlı Mahallesi'ndeki Engelsiz Eğitim Merkezi'nde görev aldı. Yaklaşık dört aydır Kurşunluhan'da el ve makine nakışları ile el sanatları eğitimi veriyor.

Barutçu, ortaya çıkan bu özel çalışmayı satışa sunmayı düşünmediğini, ancak isteyenlere benzerini yapabileceğini söylüyor. Eseri görenlerin tasarımı ve işçiliği takdir ettiğini belirten usta, bu çalışmanın kişisel bir hatıra olduğunu ifade ediyor.

MANİSA’DA MAKİNE NAKIŞI EĞİTMENLİĞİ YAPAN BİLGİN BARUTÇU, SABAH NAMAZINA YAKIN RÜYASINDA GÖRDÜĞÜ TASARIMI NAKIŞ MAKİNESİYLE GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRDÜ. ALLAH, MESCİD-İ AKSA, KÂBE-İ MUAZZAMA VE MUHAMMED LAFIZLARINI BİR ARAYA GETİREN ÖZEL ESERİ 200 BİNİN ÜZERİNDE BATIŞLA İŞLEYEN BARUTÇU, "HEM BİR RÜYANIN HATIRASI HEM KALBİMİZDEKİLERİN TEMSİLİ" DEDİ.