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Rüzgârın darbeleri artvin'de yapılara ve altyapıya zarar verdi

Artvin'de etkili olan kuvvetli rüzgâr Hopa, Borçka ve Kemalpaşa'da ağaç ve tabela devrilmelerine yol açtı; elektrik hatları ve araçlar zarar gördü.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 12:41

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Rüzgârın darbeleri artvin'de yapılara ve altyapıya zarar verdi

Artvin'de rüzgârın etkileri:

Artvin'in Hopa, Borçka ve Kemalpaşa ilçelerinde etkili olan kuvvetli rüzgâr, birçok noktada ağaç ve tabela devrilmesine neden oldu. Olaylar sırasında elektrik hatları, yapılar ve park halindeki araçlar zarar gördü.

Hopa: Başoba köyünde ev ve enerji hattına zarar:

Hopa ilçesine bağlı Başoba köyünde devrilen bir ağaç, bir evin yanında bulunan yapıya düştü. Evde kısmi hasar oluşurken, elektrik tellerinin zarar görmesi üzerine bölgeye elektrik arıza ekipleri sevk edildi.

Borçka ve Kemalpaşa: hatlar ve araçlarda maddi hasar:

Borçka ilçesinin Güreşen Çaylı köyünde rüzgâr nedeniyle kökünden sökülen ağaç, elektrik hattına zarar verdi. Kemalpaşa ilçesinde ise yerinden kopan bir tabela park halindeki bir aracın üzerine düşerek araçta maddi hasar meydana getirdi.

Olaylarda can kaybı bildirilmezken, bildirilen hasarlar yerel ekiplerin müdahalesiyle tespit edilmeye devam ediyor.

ARTVİN’DE ETKİLİ OLAN KUVVETLİ RÜZGÂR NEDENİYLE AĞAÇLAR DEVRİLDİ.

ARTVİN’DE ETKİLİ OLAN KUVVETLİ RÜZGÂR NEDENİYLE AĞAÇLAR DEVRİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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