Rüzgarın etkisiyle yayılan örtü üstü yangın kısa sürede kontrol altına alındı

Van'da örtü üstü yangın kontrol altına alındı

Van'ın Muradiye ilçesine bağlı Açıkyol Mahallesi'nde öğle saatlerinde örtü üstü yangın çıktı. Yangının henüz bilinmeyen nedenle başladığı belirtildi. Bölgedeki kuvvetli rüzgar alevlerin kısa sürede yayılarak geniş bir alanı tehdit etmesine neden oldu.

yangının çıkışı ve yayılımı:

Mahalle sakinlerinin durumu fark etmesiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar yapıldı. Rüzgarın etkisiyle alevler hızla ilerlerken çevredeki yapıların risk altında olduğu gözlendi; bu durum mahalle halkında endişe yarattı.

müdahale ve sonuç:

Kısa sürede olay yerine ulaşan Muradiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, çalışma başlatarak yangını büyümeden ve çevredeki yapılara sıçramadan kontrol altına aldı. Yapılan müdahale sonucunda yangın söndürüldü ve soğutma çalışmalarıyla alan güvence altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

VAN'IN MURADİYE İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN ÖRTÜ ÜSTÜ YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ.