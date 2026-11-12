Malatya'da Samanköyü'nde helikopter düşüşü: ekip müdahalesi sürüyor

Olay yeri ve ilk müdahale:

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Samanköyü mevkiinde saat 18.45 civarında bir helikopterin düştüğü bildirildi. Olayın öğrenilmesinin ardından bölgeye çok sayıda arama-kurtarma ve müdahale ekibi sevk edildi.

Olay yerine intikal eden ekipler arasında itfaiye, 112 ve AFAD ekipleri bulundu. Düşüş sonrası çıkan küçük çaplı yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü ve yangın kontrol altına alındı.

İnceleme ve güvenlik çalışmaları:

Bölgeye ulaşan emniyet ve askeri yetkililer sahada incelemelerde bulunuyor. Ekipler, kaza nedenine ilişkin ön tespit çalışmaları yaparken güvenlik tedbirleri de alındı.

Yetkililer, olay yerine ilişkin ayrıntılı bilgilerin ve resmi açıklamanın yapılacağını bildirdi. Bölgede yürütülen müdahale ve inceleme çalışmalarının devam ettiği aktarılıyor.

MALATYA’NIN YEŞİLYURT İLÇESİ SAMANKÖYÜ MEVKİİNDE HELİKOPTER DÜŞTÜ. KAZANIN OLDUĞU BÖLGEDE EMNİYET VE ASKERİ YETKİLİLER İNCELEMELERDE BULUNUYOR.