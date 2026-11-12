Melikgazi'de park halindeki otomobilde ölü bulundu: kalp krizi şüphesi

olay yeri ve ilk bulgular:

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, vatandaşların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 14. Cadde'ye yönlendirildi. İhbar edilen 42 FHY 03 plakalı otomobilin içinde hareketsiz bir kişi olduğu görüldü.

Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede, hayatını kaybettiği belirlenen kişinin kimliği resmi işlemler sırasında Hacı Bekir A. (70) olarak tespit edildi.

inceleme ve adli işlemler:

Olay yerine gelen polis ekipleri araçta inceleme yaptı ve çevrede güvenlik önlemleri aldı. İlk değerlendirmelere göre, şahsın kalp krizi geçirdiği düşünülüyor.

Ölen kişinin cenazesi, gerekli işlemlerin ardından Kayseri Adli Tıp Grup Başkanlığı morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYSERİ'NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE BİR KİŞİ PARK HALİNDEKİ ARACINDA ÖLÜ OLARAK BULUNDU.