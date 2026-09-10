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Sabah ellerde yarım saat süren katılık uyarısı: romatoid artritte erken tanı önemli

Sabah ellerde yarım saate yakın tutukluk, ağrı ve şişlik romatoid artritin erken belirtisi olabilir; erken tanı ve tedavi hasarı önlemek için kritik önem taşır.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 13:44

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Sabah ellerde yarım saat süren katılık uyarısı: romatoid artritte erken tanı önemli

sabah tutukluğu neyi işaret eder:

Sabah uyandığınızda ellerinizi açıp kapatmakta zorlanma, eklemlerde yarım saate yakın süren sertlik hissi veya sabah ağrısı basit yaşlanma belirtileri gibi görülmemeli. Acıbadem Eskişehir Hastanesi Romatoloji Uzmanı Dr. Hakan Aslan bu yakınmaların romatoid artritin erken işaretleri arasında olduğunu vurguluyor. Hastalar sıklıkla geceleri ve sabahları eklem ağrısı, şişlik ve tutukluktan şikâyet ediyor; bu tutukluğun süresi 20-30 dakikayı bulabiliyor.

Romatoid artrit genellikle el bilekleri, el parmakları, ayak bilekleri ve ayak parmak eklemlerini tutuyor. Yorgunluk ve halsizlik de hastalığın sık görülen belirtileri arasında yer alıyor; bu semptomlar günlük yaşam ve iş gücünü etkileyebiliyor.

hastalığın seyri ve sistemik etkileri:

Dr. Hakan Aslan'a göre romatoid artrit yalnızca eklemleri hedef almıyor. Hastalık ilerlediğinde kalıcı eklem hasarına yol açabilir ve kalp, akciğer, göz ile deri gibi organları da etkileyebilir. Ayrıca genel sağlık riski açısından kalp hastalıkları ve bazı kanser türleri açısından artmış riskten söz ediliyor. Bu nedenle erken fark edip müdahale etmek, yalnızca ağrıyı azaltmaktan öte uzun vadeli komplikasyonları önlemek açısından önemli.

erken tanı ve tedavideki zamanlama:

Tedavide en kritik unsurun erken tanı olduğu belirtiliyor. Romatoid artritte ilk iki yıl hekimler tarafından fırsat penceresi olarak tanımlanıyor; çünkü hastalığın neden olduğu eklem hasarları bu dönemde ortaya çıkabiliyor. Dr. Aslan, erken tanı ve zamanında başlanan tedaviyle kalıcı hasarın önlenmesinin ve tedavi hedeflerine ulaşmanın daha mümkün olduğunu ifade ediyor.

Toplumda ilaçların yan etkilerine dair yanlış inanışlar bazı hastaların tedaviyi ertelemelerine yol açabiliyor. Uzmanlar, doktorların muhtemel yan etkiler konusunda bilgilendirme yaptığını ve gerekli önlemleri aldığını belirterek tedavide gecikmenin hasta aleyhine olduğuna dikkat çekiyor. Tedavi hedefi yalnızca ağrıyı azaltmak değil; yaşam kalitesini korumak, günlük ve mesleki aktivitelerin sürdürülmesini sağlamak ve eklem hasarını en aza indirmek ya da önlemek olmalıdır. Hastaların tedavi sürecinde romatologlar tarafından düzenli takip edilmesi gerektiği de vurgulanıyor.

Özetle, sabah tutukluğu 20-30 dakikayı buluyorsa veya eklem ağrısı ile şişlik varsa gecikmeden romatoloji uzmanına başvurmak önem taşıyor. Erken tanı ve uygun tedavi, hastalığın seyrini değiştirebilecek en etkili adımlardır.

ACIBADEM ESKİŞEHİR HASTANESİ ROMATOLOJİ UZMANI DR. HAKAN ASLAN

ACIBADEM ESKİŞEHİR HASTANESİ ROMATOLOJİ UZMANI DR. HAKAN ASLAN

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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