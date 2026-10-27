Sabah sağanağı Anadolu yakası'nı vurdu: Pendik ve Tuzla'da yollar göle döndü

Sabah sağanağı Anadolu yakası'nı vurdu

İstanbul'da dün geceden itibaren başlayan yağış, sabah saatlerinde Anadolu Yakası'nın bazı bölgelerinde etkisini artırdı. Özellikle Pendik ve Tuzla ilçelerinde birçok cadde kısa sürede suyla kaplandı, ulaşımda aksamalar yaşandı.

etkili olduğu noktalar:

Pendik'te Ahmet Yesevi ve Çamçeşme mahalleleri ile Tuzla'da Aydınlı Mahallesi çevresinde su birikintileri gözle görülür şekilde arttı. Kısa sürede yükselen su, bazı yolları adeta göle çevirdi ve bölgedeki günlük yaşamı etkiledi.

oluşan etkiler ve gözlemler:

Suların yükselmesi sonucu bazı araç ve otobüslerin ilerlemesi zorlaştı; sürücüler suda ilerlemekte güçlük çekti. Ayrıca alt geçitlerde oluşan geniş su birikintileri taşarak yaya ve araç trafiğini olumsuz etkiledi. Olaylar anı kamera görüntülerine yansıdı ve bölgedeki çalışmaların anlık müdahalelerle sürdüğü görüldü.

Yetkililer ve vatandaşlar, kısa sürede toplanan suların tahliyesi ve güvenliğin sağlanması için tedbirler aldı. Bölgedeki ana arterlerdeki su seviyeleri yer yer normale dönse de, etkili yağışın başladığı geceden sabah saatlerine kadar birçok noktada ulaşımda aksamalar devam etti.

Vatandaşlar, zorunlu olmadıkça su birikintilerinin olduğu yollardan geçmemeleri konusunda uyarıldı ve yetkililerden gelen yönlendirmelere uyulması istendi. Sağanak yağışın yarattığı olumsuzluklar, özellikle alçak kotlu yollar ve alt geçitlerde belirgin hale geldi.

Şiddetli yağış sabah saatlerinde Anadolu Yakası'nı etkisi altına aldı: Pendik ve Tuzla'da yollar göle döndü