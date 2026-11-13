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Sabahın erkeninde üç kurt Afşar köyünde çiftlik yakınlarına indi

Karabük'ün Eflani ilçesi Afşar köyünde sabah yiyecek arayan üç kurt, bir çiftliğin yakınına kadar gelerek köpeklerin havlamasıyla görüntülendi.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 12:31

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EDİTÖR: Aslı Han

Sabahın erkeninde üç kurt Afşar köyünde çiftlik yakınlarına indi

Sabahın erkeninde üç kurt Afşar köyünde çiftlik yakınlarına indi

Karabük'ün Eflani ilçesine bağlı Afşar köyünde sabahın erken saatlerinde yiyecek arayan 3 kurt, yerleşim yerine kadar yaklaştı. O anlar, civardaki bir çiftliğe ait güvenlik kamerasına yansıdı.

olayın gelişimi:

Görüntülere göre kurtlar ormanlık alandan çıkarak köy içine doğru ilerledi ve bir çiftliğin hemen yakınına kadar geldi. Çiftlikte bulunan 2 köpek kurtları fark edip havlamaya başlayınca, kurtlar bir süre çevrede dolaştıktan sonra yeniden ormanlık alana doğru uzaklaştı ve gözden kayboldu.

görüntüde öne çıkanlar:

Güvenlik kamerası kayıtları, kurtların çiftlik çevresindeki hareketlerini ve köpeklerin tepkisini net biçimde gösteriyor. Olay, bölgedeki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanlarda yaşayan yaban hayvanlarının zaman zaman yerleşimlere yaklaşabildiğini belgeliyor.

Yetkililer veya köy sakinleri tarafından yapılmış ek bir açıklama kaynağa ulaşmamıştır; görüntüler, olayın yalnızca anlık seyri hakkında bilgi veriyor.

KARABÜK’ÜN EFLANİ İLÇESİNDE SABAH SAATLERİNDE BİR ÇİFTLİĞİN YAKININA KADAR YAKLAŞAN 3 KURT...

KARABÜK’ÜN EFLANİ İLÇESİNDE SABAH SAATLERİNDE BİR ÇİFTLİĞİN YAKININA KADAR YAKLAŞAN 3 KURT, GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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