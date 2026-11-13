Dolar 50,3643 +0,16%
Euro 55,7044 +0,16%
Bist 11.877,27 +0,56%
Altın Gram 6.323,33 +0,51%
EUR/USD 1,1057 -0,02%
Brent Petrol 95,49 -0,34%
--°

Çençül yaylasında kış erken geldi: ahır önü karla kapandı

Bayburt'ta Çençül Yaylası'nda kar, 2 bin 400 m rakımdaki ağılların önünü kapattı; besiciler kürekle karı açarak hayvanları dışarı çıkardı.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 12:17

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Çençül yaylasında kış erken geldi: ahır önü karla kapandı

Çençül yaylasında kar yaşamı etkiledi

Bayburt'un Aydıntepe ilçesi Kılıçkaya köyü sınırlarındaki Çençül Yaylasında etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerde yaylacılara zorluk çıkardı. Soğanlı Dağı üzerinde, yaklaşık 2 bin 400 metre rakımdaki alanda arazi, ağıllar ve yayla evlerinin çevresi beyaza büründü.

yaylada yaşam ve zorluklar:

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Muzaffer Hacıahmetoğlu, keçi yatağının önünü kapatan karı kürekle temizleyerek hayvanları dışarı çıkarmaya çalıştı. Besiciler, hayvanları aşağı ovaya ve meşe alanlarına götürerek otlatmayı planlıyor.

meteorolojik uyarı ve tahminler:

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün 5 günlük hava tahminine göre Bayburt merkezde 15 Kasım Pazar günü sağanak yağış bekleniyor. Aydıntepe ve Demirözü ilçelerinde de aynı gün yağış tahmin edilirken, yüksek kesimlerde soğuk havanın etkisini sürdürmesi öngörülüyor.

BAYBURT’UN YÜKSEK KESİMLİ YAYLALARI KARLA KAPLANDI

BAYBURT’UN YÜKSEK KESİMLİ YAYLALARI KARLA KAPLANDI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İş makineleri Gürpınar'da yolda kalan çiftçileri kurtardı
images

Işıklı Gölü'nde saz kedisinin nadir görüntüleri
images

Miniklere fotokapanla yaban hayatını tanıma fırsatı verildi
images

Miniklere fotokapanla yaban hayatını tanıma fırsatı verildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Savcılık 6 iddianameyle 21 kişi hakkında derneklerin feshini istedi

Kanka hastanesi'nde lösemili çocuklara moral etkinliği

Yahyalı'da ulaşım rahatlayacak: Camiikebir'de sıcak asfalt hazırlıkları

Tutak'ta ipten gelen gelir: kadınlar dokumacılığa hayat veriyor

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi

Üniversite ve CW Enerji tarımda dikey güneş enerjisi uygulamasını hayata geçiriyor

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Gece saatlerinde Şabaniye'de otomobil refüje çarptı, sürücü yaralandı

Balıkesir Üniversitesi yönetimi Ayvalık Meslek Yüksekokulu'nda akreditasyon ve eğitim çalışmaları için bir araya geldi

Saray'da öğretmenlere yönelik beş günlük stem eğitimi tamamlandı