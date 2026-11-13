Çençül yaylasında kış erken geldi: ahır önü karla kapandı

Çençül yaylasında kar yaşamı etkiledi

Bayburt'un Aydıntepe ilçesi Kılıçkaya köyü sınırlarındaki Çençül Yaylasında etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerde yaylacılara zorluk çıkardı. Soğanlı Dağı üzerinde, yaklaşık 2 bin 400 metre rakımdaki alanda arazi, ağıllar ve yayla evlerinin çevresi beyaza büründü.

yaylada yaşam ve zorluklar:

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Muzaffer Hacıahmetoğlu, keçi yatağının önünü kapatan karı kürekle temizleyerek hayvanları dışarı çıkarmaya çalıştı. Besiciler, hayvanları aşağı ovaya ve meşe alanlarına götürerek otlatmayı planlıyor.

meteorolojik uyarı ve tahminler:

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün 5 günlük hava tahminine göre Bayburt merkezde 15 Kasım Pazar günü sağanak yağış bekleniyor. Aydıntepe ve Demirözü ilçelerinde de aynı gün yağış tahmin edilirken, yüksek kesimlerde soğuk havanın etkisini sürdürmesi öngörülüyor.

BAYBURT’UN YÜKSEK KESİMLİ YAYLALARI KARLA KAPLANDI