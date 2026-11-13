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Kepez'de 86 kilometrelik kaldırım hamlesiyle yaya önceliği artırılıyor

Kepez Belediyesi, Mesut Kocagöz döneminde 86 kilometre kaldırım yapıp yenileyerek yaya güvenliğini ve kent yaşamı kalitesini artırmayı hedefliyor.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 12:45

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EDİTÖR: Aslı Han

Kepez'de 86 kilometrelik kaldırım hamlesiyle yaya önceliği artırılıyor

Kepez'te kaldırım çalışmaları hız kazandı

Kepez Belediyesi, başkan Mesut Kocagöz döneminde ilçenin yaya ulaşımını ve altyapı kalitesini artırmak amacıyla kapsamlı bir kaldırım programı yürüttü. Belediye ekipleri, farklı mahallelerde hem yeni kaldırım yapımı hem de mevcut kaldırımların yenilenmesine odaklandı.

Çalışmanın büyüklüğü ve kapsamı:

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından tamamlanan projede toplam 86 kilometre kaldırım yapımı ve yenileme çalışması gerçekleştirildi. İhtiyaç duyulan bölgelerde yeni yürüyüş alanları oluşturulurken, kullanımı ömrünü tamamlamış veya deforme olmuş kaldırımlar sistemli şekilde yenilendi.

Amaç, yöntem ve etkileri:

Çalışmaların ana hedefi vatandaşların günlük yaşamda karşılaştığı yaya ulaşımı sorunlarını gidermek ve daha güvenli, konforlu yürüyüş güzergahları sunmak olarak belirlendi. Belediye, yol yapımı ve kaldırım düzenlemesini bütünsel bir ulaşım politikası içinde ele alarak araç trafiğinin yanı sıra yayaların ihtiyaçlarını da gözetti.

Projede kullanılan malzeme ve düzenleme standartları, erişilebilirlik ve uzun ömürlülük önceliği gözetilerek planlandı. Yeni kaldırımların tasarımı bakım kolaylığı ve kent estetiğine katkı sağlayacak şekilde uygulandı.

Kepez Belediyesi yetkilileri, tamamlanan 86 kilometrelik çalışmanın ilçeyi daha düzenli, güvenli ve yaşanabilir kılma yönünde somut bir adım olduğunu vurguluyor. Belediye, altyapı ve üstyapı hizmetlerini sürdürerek vatandaşların günlük yaşam kalitesini artırmayı amaçlamaya devam ediyor.

KEPEZ BELEDİYESİ, MESUT KOCAGÖZ’ÜN GÖREVE GELDİĞİ GÜNDEN BU YANA İLÇENİN ULAŞIM ALTYAPISINI...

KEPEZ BELEDİYESİ, MESUT KOCAGÖZ’ÜN GÖREVE GELDİĞİ GÜNDEN BU YANA İLÇENİN ULAŞIM ALTYAPISINI GÜÇLENDİRMEK VE YAYA GÜVENLİĞİNİ ARTIRMAK AMACIYLA 86 KİLOMETRELİK KALDIRIM YAPIMI VE YENİLEME ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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