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Manisa merkezli altı ilçede uyuşturucu operasyonunda 26 tutuklama

Valilik koordinasyonunda 11 Kasım'da Manisa merkezli 6 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda 30 şüpheli yakalandı; 26'sı tutuklandı.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 12:45

GÜNCELLEME: 13 Kasım 2026 - 13:03

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Manisa merkezli altı ilçede uyuşturucu operasyonunda 26 tutuklama

operasyonun kapsamı:

Valilik koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar doğrultusunda, uyuşturucu madde imalatı ve ticaretiyle mücadele kapsamında 11 Kasım tarihinde Manisa merkez ile Akhisar, Soma, Turgutlu, Salihli ve Alaşehir ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sokak satıcılarına yönelik istihbarat ve tespitler sonucu gerçekleştirildi.

ele geçirilen malzemeler:

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 3 bin 225 sentetik ecza, bin 553 içimlik sentetik kannabinoid emdirilmiş A4 peçete, 286 gram esrar, 92 gram skunk, 79 gram metamfetamin, 26,14 gram sentetik kannabinoid ve 7,35 gram sentetik ecza hap tozu ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 1 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ve 7 fişek ile 1 ruhsatsız av tüfeği ve 5 kartuş bulundu.

şüphelilerin yargılanması:

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 30 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakimlikçe yapılan işlemler sonucunda şüphelilerden 26'sı tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon, uyuşturucu madde imalatı ve ticaretiyle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar doğrultusunda gerçekleştirildi.

MANİSA&#039;DA UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPTIĞI BELİRLENEN SOKAK SATICILARINA YÖNELİK 6 İLÇEDE...

MANİSA'DA UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPTIĞI BELİRLENEN SOKAK SATICILARINA YÖNELİK 6 İLÇEDE DÜZENLENEN EŞ ZAMANLI OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN 30 ŞÜPHELİDEN 26'SI TUTUKLANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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