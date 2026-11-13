Kırklareli'de jeotermal seralarda domates güvesine biyolojik çözüm takibi

Kırklareli'de saha incelemesi yapıldı

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Desteği başvuruları kapsamında merkez ilçede bulunan jeotermal seralarda yürütülen uygulamaları yerinde değerlendirdi. Ekipler, seralarda uygulanan yöntemlerin sahaya uygunluğunu ve etkinliğini gözlemledi.

incelemenin kapsamı:

Kontrollerde, zararlı erginlerini çekmek için kullanılan feromon telleri ile biyolojik mücadelede görev alan predatör böcekler başta olmak üzere serada uygulanan tüm entegre yöntemler değerlendirildi. Teknik ekipler, tuzak yerleşimleri, predatör yoğunluğu ve uygulama zamanlaması gibi sahaya özgü unsurlara odaklandı.

hedefler ve yöntemler:

İncelemenin temel amacı kimyasal ilaç kullanımını azaltmak ve sürdürülebilir tarım üretimini desteklemek olarak açıklandı. Uygulamalar; zararlılarla mücadeleyi doğal yollarla güçlendirmeyi, entegre zararlı yönetimini yaygınlaştırmayı ve üreticilerin desteğe erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor.

uygulama notları:

Teknik personel tarafından yapılan saha değerlendirmeleri, biyolojik ve biyoteknik yöntemlerin lokal koşullara göre uyarlanmasının önemini ortaya koydu. Elde edilen bulguların, destek programının uygulama rehberine ve üretici bilgilendirmelerine yansıtılacağı belirtildi.

KIRKLARELİ’NDE JEOTERMAL SERALARDA DOMATES GÜVESİNE KARŞI YÜRÜTÜLEN BİYOLOJİK VE BİYOTEKNİK MÜCADELE UYGULAMALARI, İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE YERİNDE İNCELENDİ.