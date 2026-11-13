Dolar 50,3646 +0,16%
Euro 55,7073 +0,16%
Bist 11.855,66 +0,38%
Altın Gram 6.318,18 +0,43%
EUR/USD 1,1057 -0,02%
Brent Petrol 95,53 -0,30%
--°

Kırklareli'de jeotermal seralarda domates güvesine biyolojik çözüm takibi

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, merkez ilçedeki jeotermal seralarda feromon telleri ve predatör böceklerle biyolojik mücadeleyi inceledi.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 12:48

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Kırklareli'de jeotermal seralarda domates güvesine biyolojik çözüm takibi

Kırklareli'de saha incelemesi yapıldı

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Desteği başvuruları kapsamında merkez ilçede bulunan jeotermal seralarda yürütülen uygulamaları yerinde değerlendirdi. Ekipler, seralarda uygulanan yöntemlerin sahaya uygunluğunu ve etkinliğini gözlemledi.

incelemenin kapsamı:

Kontrollerde, zararlı erginlerini çekmek için kullanılan feromon telleri ile biyolojik mücadelede görev alan predatör böcekler başta olmak üzere serada uygulanan tüm entegre yöntemler değerlendirildi. Teknik ekipler, tuzak yerleşimleri, predatör yoğunluğu ve uygulama zamanlaması gibi sahaya özgü unsurlara odaklandı.

hedefler ve yöntemler:

İncelemenin temel amacı kimyasal ilaç kullanımını azaltmak ve sürdürülebilir tarım üretimini desteklemek olarak açıklandı. Uygulamalar; zararlılarla mücadeleyi doğal yollarla güçlendirmeyi, entegre zararlı yönetimini yaygınlaştırmayı ve üreticilerin desteğe erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor.

uygulama notları:

Teknik personel tarafından yapılan saha değerlendirmeleri, biyolojik ve biyoteknik yöntemlerin lokal koşullara göre uyarlanmasının önemini ortaya koydu. Elde edilen bulguların, destek programının uygulama rehberine ve üretici bilgilendirmelerine yansıtılacağı belirtildi.

KIRKLARELİ’NDE JEOTERMAL SERALARDA DOMATES GÜVESİNE KARŞI YÜRÜTÜLEN BİYOLOJİK VE BİYOTEKNİK...

KIRKLARELİ’NDE JEOTERMAL SERALARDA DOMATES GÜVESİNE KARŞI YÜRÜTÜLEN BİYOLOJİK VE BİYOTEKNİK MÜCADELE UYGULAMALARI, İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE YERİNDE İNCELENDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İş makineleri Gürpınar'da yolda kalan çiftçileri kurtardı
images

Işıklı Gölü'nde saz kedisinin nadir görüntüleri
images

Miniklere fotokapanla yaban hayatını tanıma fırsatı verildi
images

Miniklere fotokapanla yaban hayatını tanıma fırsatı verildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Eski bakan Akarcalı gençlere uzun vadeli kariyer kurgusunu anlattı

Amasra'da kendilerini ocağa kapatan madencilerin eylemi 21 saattir sürüyor; 10 işçi sağlık nedeniyle çıkarıldı

Aksaray'da şase arızası elektrik panosunu alevlere boğdu

Hafızlıklarını tamamlayan 33 kız öğrenci kutsal topraklara uğurlandı

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi

Üniversite ve CW Enerji tarımda dikey güneş enerjisi uygulamasını hayata geçiriyor

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Gece saatlerinde Şabaniye'de otomobil refüje çarptı, sürücü yaralandı

Balıkesir Üniversitesi yönetimi Ayvalık Meslek Yüksekokulu'nda akreditasyon ve eğitim çalışmaları için bir araya geldi

Saray'da öğretmenlere yönelik beş günlük stem eğitimi tamamlandı