Jensen Huang senatoda ifade vermeye çağrıldı:

Jensen Huang, dün istifa eden Nvidia CEO’su olarak, şirket içi ilişkilere ve ulusal güvenlik endişelerine ilişkin soruların merkezinde kalmaya devam ediyor. Senatör Tim Scott tarafından gönderilen mektupla Huang, 3 aralık tarihinde Senato Bankacılık Komitesi önünde gönüllü ifade vermeye çağrıldı; Scott, gelinmemesi halinde mahkeme celbi çıkarılabileceği uyarısında bulundu.

Komitelerin talepleri ve sürecin seyri:

Senatör Scott'ın çağrısı, Nvidia tarafından üretilen ve ihracatı gündemde olan hassas yapay zeka çipleri ile ilgili güvenlik kaygılarını gerekçe gösteriyor. Mektupta, Amerikan halkının sorulara cevap hakkı olduğuna vurgu yapıldı. Aynı dönemde Temsilciler Meclisi’nin istihbarat, dış ilişkiler ve Çin komiteleri de Huang’ı 1 aralık tarihinde kapalı kapılar ardında ifade vermeye çağırdı.

İddiaların içeriği ve devam eden soruşturmalar:

Basında yer alan haberlere göre Huang’ın, Çin istihbaratıyla bağlantılı olduğu öne sürülen Alice Huang ile ilişki yaşadığı iddiaları süreci tetikledi. Huang, gündeme gelen haberlerin ardından eşini aldattığını kabul etti. İngiliz Reuters ajansının iki kaynağa dayandırdığı haberde, Huang’ın şirketteki ikinci bir çalışanla daha ilişki yaşadığı iddia edildi; kaynaklar kadının adına yer verdiğini belirtti.

Adalet Bakanlığı’ndan Todd Blanche ise Alice Huang’ın Pekin adına casusluk yapıp yapmadığı yönünde henüz bir sonuca varılmadığını bildirdi. Nvidia da CEO’sunun "yabancı bir istihbarat faaliyetinin hedefi olup olmadığı" konusunda bağımsız bir soruşturma başlattığını açıkladı.

Oluşan tablo, hem kişisel iddiaların hem de teknoloji ihracatı ve ulusal güvenlik kaygılarının iç içe geçtiği bir denetim sürecini işaret ediyor. Senato ve Temsilciler Meclisi komitelerinin talepleri, Huang ve ilgili bakanlık temsilcilerinin vereceği yanıtların önemini artırıyor.

DÜNYANIN EN DEĞERLİ ÇİP ÜRETİCİSİ NVİDİA'NIN DÜN İSTİFA EDEN CEO'SU JENSEN HUANG, ÇİN CASUSU OLDUĞUNDAN ŞÜPHELENİLEN ALİCE HUANG İLE YAŞADIĞI İLİŞKİYLE İLGİLİ OLARAK 3 ARALIK'TA SENATO KOMİTESİ ÖNÜNDE İFADE VERMEYE ÇAĞRILDI.