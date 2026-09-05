Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan yarış: Yenibosna çadır günlerinde yoğun kuyruklar

Bahçelievler Yenibosna'da çadır günleri yoğun ilgiyle açıldı

İstanbul Bahçelievler'de bir alışveriş merkezi tarafından düzenlenen geleneksel "Çadır Günleri", sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun bir kalabalığa ev sahipliği yaptı. Onlarca ünlü markaın yer aldığı indirim alanının önünde metrelerce kuyruk oluştu; kepenklerin kaldırılmasıyla birlikte ziyaretçiler adeta bir yarışla çadıra giriş yaptı.

Ziyaretçiler, indirimli reyonlara ulaşmak için koşarcasına hareket ederken ortamda maratonu andıran bir hareketlilik gözlendi. Pek çok kişi hedef ürünleri kapabilmek için saatlerce beklemeyi göze aldı; bazıları şehir dışından gelmişti.

Erken gelmenin avantajı:

Kalabalığın içinde öne çıkan gerekçelerden biri, satışın ilk dakikalarında en fazla seçeneğe ulaşabilme isteği oldu. Lego koleksiyonu için erkenden geldiğini anlatan Serhat Öztürk, “Garaj günlerine 4 senedir geliyorum, özellikle ilk dakikaları çok önemli oluyor. Ben de hemen geldim ve istediğim ürünlere sahip oldum. Lego koleksiyonu yapıyorum, onun için geldim. Girişte yaklaşık bir saattir bekliyordum. Yüzde 50 indirim olduğu için erkenden gelmek istedim. Normal mağaza fiyatlarına göre çok daha uyguna, toplamda 12 bin liralık ürün aldım. Bunun için sabah saat 07.30’da evden çıktım” dedi.

Şehir dışından katılım ve ailelerin tercihi:

Etkinliğe sadece il içinden değil, şehir dışından gelen ziyaretçiler de vardı. Emine Candan etkinlik hakkında, “Çok güzel ürünler var, almayı düşünüyoruz. Ben Trabzon’dan geldim. Çocuklarım İzmit’te yaşıyor, biz sırf bunun için İstanbul’a geldik. Geçen sene de gelip ürünler almıştım, memnun kalınca bu yıl yeniden geldim” diye konuştu.

Ailelerin düzenli takibi de dikkat çekti. Mehmet Karakurt, çocukları için oyuncak aldıklarını belirterek, “Biz çok yakın bir konumda oturuyoruz, her yıl garaj günlerini düzenli olarak takip ediyoruz. 2 buçuk yaşında bir çocuğumuz var, her sene onun için oyuncaklar alıyoruz. Bu garajdan daha önce aldığımız oyuncakları çocuk hâlâ kullanıyor. O yüzden her yıl aksatmadan geliyoruz, bugün de çantamızı doldurup çıkacağız” ifadelerini kullandı.

Organizasyon, ziyaretçilerine geniş indirim seçenekleri sunmaya devam ediyor; indirim çadırı 5-13 Eylül tarihleri arasında açık kalacak ve 13 Eylül akşamına kadar tüketicileri ağırlamaya devam edecek.

Trabzon'dan gelen de var, sabah 7'de yola çıkan da... İndirim çadırında kıyasıya yarış