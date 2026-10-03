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Sabahın sessizliğini bozan saldırı: üç kurt 18 koyunu telef etti

Kastamonu Hacı Muharrem köyünde üç kurt ağıla girerek 55 koyundan 18'ini telef etti, 11'ini ağır yaraladı; aile devlet desteği bekliyor.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 15:34

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Sabahın sessizliğini bozan saldırı: üç kurt 18 koyunu telef etti

Olayın ayrıntıları:

Kastamonu Merkez ilçe Hacı Muharrem köyü Zanlılar Mahallesi'nde saat 05.00 sularında meydana gelen olayda, köpeklerin havlamasıyla uyanan Sarıcıoğlu ailesi ağılın çitlerinden atlayan üç kurdun bölgeden uzaklaştığını gördü. Ağılda yapılan tespitlerde, Murat Sarıcıoğlu ile Turgut Sarıcıoğlu'na ait 55 koyundan 18'inin telef olduğu, 11'inin ağır yaralandığı belirlendi.

Aile, yaralı koyunların bir kısmını kurtarılamayacak durumda oldukları için kesmek zorunda kaldıklarını aktardı. Olay sırasında koyun sürüsünde çok sayıda hayvanın hamile olduğu ve bazı anne-kuzuların birlikte telef olduğu belirtildi.

yetkililerin müdahalesi ve inceleme:

Sarıcıoğlu ailesinin ihbarı üzerine bölgeye Doğa Koruma ve Milli Park Müdürlüğü (DKMP) ekipleri sevk edildi. Ekipler ağılda incelemelerde bulunarak tutanak tuttu ve telef olan ile yaralanan hayvanların fotoğraflarını çekti. Yetkililer aileye konu hakkında bilgilendirme yaptı.

Olayın yaşandığı saat ve saldırının biçimi, güvenlik önlemleri ve çitlerin durumu yönünden kayıt altına alındı. Aile, sabahın erken saatlerinde köpeğin havlamasıyla durumu fark ettiklerini, kardeşlerinden birinin dışarı çıktığı sırada üç kurdun çiti atlayıp sürüye saldırdığını anlattı.

aile talepleri ve yerel müdahale isteği:

Murat Sarıcıoğlu, ailelerinin geçimini bu koyunlardan sağladığını belirterek yetkililerden destek talep etti: "18 tane koyun telef oldu, 11 tane de yaralı var. Yaralı koyunların iyileşme durumları da yok. Ne yapabiliriz, bilemiyoruz". Aile, hayvan kaybının ekonomik etkileri nedeniyle devlet desteği beklediklerini ifade etti.

Hacı Muharrem köyü muhtarı Kadir Çavdarcı da mağdur aile için valiliğe dilekçe verileceğini, DKMP ekiplerinin tutanak tuttuklarını ve fotoğraflama yaptıklarını söyledi. Muhtar, ailenin zararının devlet tarafından karşılanması talebinde bulunduğunu belirtti.

Saldırı sonrası bölge halkı, benzer vakaların önüne geçilmesi için çit, nöbet ve koruma önlemlerinin güçlendirilmesini, yerel yetkililerden koordineli bir çözüm beklediklerini dile getiriyor.

KASTAMONU’DA KÖYE KADAR İNEN KURTLAR, GİRDİKLERİ AHIRDA 18 KOYUNU TELEF ETTİ, 11 KOYUNU DA AĞIR...

KASTAMONU’DA KÖYE KADAR İNEN KURTLAR, GİRDİKLERİ AHIRDA 18 KOYUNU TELEF ETTİ, 11 KOYUNU DA AĞIR YARALADI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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