Dolar 49,7793 +0,01%
Euro 55,5691 -0,16%
Bist 11.241,70 +0,80%
Altın Gram 6.464,66 +0,02%
EUR/USD 1,1147 -0,29%
Brent Petrol 110,11 -0,57%
--°

SANKO Üniversitesi rektörü: cumhuriyet eşitliğin, bilimin ve çağdaşlaşmanın teminatıdır

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Cumhuriyet'in 103. yıldönümünde bilim, eşitlik ve çağdaşlaşmanın korunmasına vurgu yaptı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 14:38

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

SANKO Üniversitesi rektörü: cumhuriyet eşitliğin, bilimin ve çağdaşlaşmanın teminatıdır

SANKO Üniversitesi'nden 29 Ekim mesajı

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Cumhuriyet’in ilanının 103. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda Cumhuriyetin taşıdığı değerlere dikkat çekti. Dağlı, Cumhuriyetin toplum için eşitlik, bilim ve çağdaşlaşma açısından taşıdığı önemi vurguladı.

üniversitelerin rolü:

Prof. Dr. Dağlı, Cumhuriyet’in temel değerlerine sahip çıkmanın ve bu değerleri gelecek nesillere aktarmanın ortak bir sorumluluk olduğunu belirterek yükseköğretim kurumlarının bu sürece üstlendiği sorumluluğu öne çıkardı. Üniversitelerin nitelikli insan kaynağı yetiştirme ve ülkenin geleceğine yön verecek çalışmalar yürütme konusunda önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

SANKO Üniversitesi'nin öncelikleri:

Dağlı, SANKO Üniversitesi olarak gençlerin bilim, eğitim, kültür ve teknoloji alanlarındaki başarılarının Cumhuriyetimizi daha güçlü yarınlara taşıyacağına inandıklarını söyledi. Bilimsel düşünceyi rehber edinme, çağın gerekliliklerine uyum sağlama ve yenilikçi yaklaşımları merkeze alma hedefinin, üniversitenin eğitim, araştırma ve toplumsal katkı çalışmalarıyla sürdürüleceğini belirtti. Üretilen bilginin ülkenin gelişimine ve toplum yararına sunulmasına yönelik çabaların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

anma ve kutlama:

Mesajını, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bağımsızlık mücadelesinin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla anarak tamamlayan Prof. Dr. Dağlı, Yüce Türk milletinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dilekleriyle kutladığını ifade etti.

SANKO ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. GÜNER DAĞLI, CUMHURİYETİMİZİN İLANININ 103. YIL DÖNÜMÜ...

SANKO ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. GÜNER DAĞLI, CUMHURİYETİMİZİN İLANININ 103. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA YAYIMLADIĞI MESAJINDA; "CUMHURİYET EŞİTLİĞİN, BİLİMİN VE ÇAĞDAŞLAŞMANIN ÖNEMLİ BİR SİMGESİDİR" DEDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bulanık'ta aile odaklı madde bağımlılığı semineri
images

Yükseköğretimde yeni dönem: Türkiye ve Suudi Arabistan eş güdümlü iş birliğine h...
images

çavuşlar okullarında eğitimde yerinde değerlendirme
images

Kastamonu'da gençlik programı ile 836 öğrenciye kampüs içi çalışma fırsatı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Balıkesir kuvayımilliye ruhuyla cumhuriyeti coşkuyla kutluyor

Kayseri protokolü 29 ekimde birlik, hizmet ve kalkınma mesajı verdi

Şişli Mecidiyeköy metrobüs durağında arbede: güvenlik görevlisinin tekmesi kamerada

Kentsel yazılım ve ekolojik malzemelerle afetlere dayanıklı şehir hedefi

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

tüketici hakem heyetleri 9 ayda 690 bin uyuşmazlığı çözdü, bakan bolat açıkladı

Selin ardından Üzümlü köylerinde hasar tespiti ve koordinasyon sürüyor

İnsanı odağa koyan büyüme: Vahap Küçük'ten ForumOne ve LC Waikiki vizyonu

Altınözü'nde traktör devrildi; sürücü ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı