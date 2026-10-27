SANKO Üniversitesi rektörü: cumhuriyet eşitliğin, bilimin ve çağdaşlaşmanın teminatıdır

SANKO Üniversitesi'nden 29 Ekim mesajı

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Cumhuriyet’in ilanının 103. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda Cumhuriyetin taşıdığı değerlere dikkat çekti. Dağlı, Cumhuriyetin toplum için eşitlik, bilim ve çağdaşlaşma açısından taşıdığı önemi vurguladı.

üniversitelerin rolü:

Prof. Dr. Dağlı, Cumhuriyet’in temel değerlerine sahip çıkmanın ve bu değerleri gelecek nesillere aktarmanın ortak bir sorumluluk olduğunu belirterek yükseköğretim kurumlarının bu sürece üstlendiği sorumluluğu öne çıkardı. Üniversitelerin nitelikli insan kaynağı yetiştirme ve ülkenin geleceğine yön verecek çalışmalar yürütme konusunda önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

SANKO Üniversitesi'nin öncelikleri:

Dağlı, SANKO Üniversitesi olarak gençlerin bilim, eğitim, kültür ve teknoloji alanlarındaki başarılarının Cumhuriyetimizi daha güçlü yarınlara taşıyacağına inandıklarını söyledi. Bilimsel düşünceyi rehber edinme, çağın gerekliliklerine uyum sağlama ve yenilikçi yaklaşımları merkeze alma hedefinin, üniversitenin eğitim, araştırma ve toplumsal katkı çalışmalarıyla sürdürüleceğini belirtti. Üretilen bilginin ülkenin gelişimine ve toplum yararına sunulmasına yönelik çabaların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

anma ve kutlama:

Mesajını, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bağımsızlık mücadelesinin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla anarak tamamlayan Prof. Dr. Dağlı, Yüce Türk milletinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dilekleriyle kutladığını ifade etti.

SANKO ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. GÜNER DAĞLI, CUMHURİYETİMİZİN İLANININ 103. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA YAYIMLADIĞI MESAJINDA; "CUMHURİYET EŞİTLİĞİN, BİLİMİN VE ÇAĞDAŞLAŞMANIN ÖNEMLİ BİR SİMGESİDİR" DEDİ.