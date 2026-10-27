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Kilis'te Göç İdaresi'nde yabancı misafirlere siber güvenlik farkındalığı

Kilis Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İl Göç İdaresi'nde tercümanla yabancı misafirlere oltalama, hesap kiralama ve güvenli internet hakkında bilgi verdi.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 14:39

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Kilis'te Göç İdaresi'nde yabancı misafirlere siber güvenlik farkındalığı

Kilis'te Göç İdaresi'nde yabancı misafirlere siber güvenlik farkındalığı

Kilis Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kilis'te ikamet eden yabancı uyruklu misafirlere yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi. Çalışma, İl Göç İdaresi'nde düzenlenen oturumda tercüman aracılığıyla yürütüldü.

Eğitimin içeriği:

Sunumlarda nitelikli dolandırıcılık ve oltlama (phishing) yöntemleri detaylandırıldı. Katılımcılara hesap kiralama tehlikesi ile yasa dışı bahis riskleri anlatıldı; sosyal medya kullanımında dikkat edilmesi gerekenler üzerinde duruldu.

Ayrıca, siber saldırılardan korunma ve güvenli internet kuralları kapsamında pratik öneriler paylaşıldı. Tercüman desteğiyle iletilen bilgiler, katılımcıların anlama seviyesine uygun şekilde aktarıldı.

Hedef ve beklenen etki:

Ekipler, bilgilendirme çalışmasının amacını katılımcıların siber suçlara karşı farkındalığını artırmak ve dijital ortamdaki riskleri azaltmak olarak açıkladı. Çalışma, özellikle yabancı uyruklu kişilerin karşılaşabileceği özgül tehditlere odaklandı.

Yetkililer, benzer çalışmaların sürdürülerek toplumun farklı kesimlerinde siber güvenlik bilincinin yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini belirtti.

KİLİS&#039;TE YABANCI UYRUKLULARA SİBER GÜVENLİK BİLGİLENDİRMESİ

KİLİS'TE YABANCI UYRUKLULARA SİBER GÜVENLİK BİLGİLENDİRMESİ

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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