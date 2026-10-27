Kilis'te Göç İdaresi'nde yabancı misafirlere siber güvenlik farkındalığı

Kilis Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kilis'te ikamet eden yabancı uyruklu misafirlere yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi. Çalışma, İl Göç İdaresi'nde düzenlenen oturumda tercüman aracılığıyla yürütüldü.

Eğitimin içeriği:

Sunumlarda nitelikli dolandırıcılık ve oltlama (phishing) yöntemleri detaylandırıldı. Katılımcılara hesap kiralama tehlikesi ile yasa dışı bahis riskleri anlatıldı; sosyal medya kullanımında dikkat edilmesi gerekenler üzerinde duruldu.

Ayrıca, siber saldırılardan korunma ve güvenli internet kuralları kapsamında pratik öneriler paylaşıldı. Tercüman desteğiyle iletilen bilgiler, katılımcıların anlama seviyesine uygun şekilde aktarıldı.

Hedef ve beklenen etki:

Ekipler, bilgilendirme çalışmasının amacını katılımcıların siber suçlara karşı farkındalığını artırmak ve dijital ortamdaki riskleri azaltmak olarak açıkladı. Çalışma, özellikle yabancı uyruklu kişilerin karşılaşabileceği özgül tehditlere odaklandı.

Yetkililer, benzer çalışmaların sürdürülerek toplumun farklı kesimlerinde siber güvenlik bilincinin yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini belirtti.

KİLİS'TE YABANCI UYRUKLULARA SİBER GÜVENLİK BİLGİLENDİRMESİ