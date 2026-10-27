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Termal dron destekli aramada Mut'ta kayıp kadın ormanlık alanda ölü bulundu

Mut ilçesinde pazar günü kaybolan 45 yaşındaki Nesrin Candan, jandarma, AKUT ve AFAD'ın termal dron destekli aramalarıyla ormanlık alanda ölü bulundu.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 14:37

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Termal dron destekli aramada Mut'ta kayıp kadın ormanlık alanda ölü bulundu

olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, Nesrin Candan (45), pazar günü saat 11.00 civarında küçükbaş hayvanlarını otlatmak için evinden ayrıldı. Ailesi ve yakınları, Candan’ın bir daha eve dönmemesi üzerine durumu yetkililere bildirdi.

arama çalışmaları:

Bölgeye intikal eden jandarma ekipleri ile mahalle sakinlerinin katıldığı arama kurtarma çalışmalarına AKUT ve AFAD ekipleri de destek verdi. Aramalarda özellikle termal dron teknolojisi kullanılarak geniş alan taraması yapıldı. Devam eden çalışmalar sonucu Candan’ın cansız bedeni, Kürkcü Mahallesi yakınlarındaki Çakaltepe mevkiinde ormanlık alanda tespit edildi.

soruşturma ve otopsi:

Olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Candan’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Mersin Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili olarak Mut Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı ve yetkililer incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

MERSİN’İN MUT İLÇESİNDE PAZAR GÜNÜNDEN BU YANA KAYIP OLARAK ARANAN 45 YAŞINDAKİ NESRİN CANDAN...

MERSİN’İN MUT İLÇESİNDE PAZAR GÜNÜNDEN BU YANA KAYIP OLARAK ARANAN 45 YAŞINDAKİ NESRİN CANDAN, JANDARMA, AKUT VE AFAD EKİPLERİNİN TERMAL DRON DESTEKLİ ÇALIŞMALARI SONUCU ORMANLIK ALANDA ÖLÜ BULUNDU.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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