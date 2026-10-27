Safranbolu çatılarında geyik boynuzları: asırlık bir inanç ve kültür izi

Safranbolu çatılarına asılan simgeler

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu'nun tarihi konak ve evlerinin çatılarında görülen geyik boynuzları, yalnızca estetik bir detay değil; kuşaktan kuşağa aktarılan derin bir kültürel belleğin parçası. Bu simgeler, halk arasında nazardan korunma, Allah'a sığınma ve olası yangın gibi tehlikelere karşı dileklerin bedensel dışavurumu olarak algılanıyor.

geleneksel inanış ve korunma:

Tarihçi-yazar Mehmet Kütükçüoğlu'nun ifadelerine göre, Safranbolu evlerinin çatılarında asılı bulunan geyik boynuzları, halk arasında nazardan korunmanın bir aracı olarak kullanılıyor. Kütükçüoğlu, ilçedeki en büyük tehlikelerden birinin yangın olduğunu vurgulayarak, boynuzların aynı zamanda Allah'a sığınma ve korunma dileğinin sembolü olduğunu belirtiyor. Bazı evlerde bu amaçla Ya Hafız ve Maşallah yazıları, ibrik ve kuş figürleri de yer alıyor.

geyik figürünün tarihsel kökenleri:

Geyik motifi, eski Türk inanışlarında göksel yolculuklarda rehberlik eden bir varlık olarak anılıyor. Kütükçüoğlu, geyik üzerinden Gök Tanrı'ya ulaşma inancının ve geyiğin yol gösterici niteliğinin bu kültürde önemli bir yerde olduğunu aktarıyor. Türklerin İslamiyet'i kabulünden sonra da bu figür, erenler ve derviş kültüründe farklı biçimlerde varlığını sürdürmüş; Safranbolu ve çevresindeki efsaneler bu sürekliliği doğruluyor.

Bölgedeki anlatılarda Bahadır Gazi, Baha Gazi veya Bahattin Gazi ile ilişkilendirilen hikayeler, Göğeren Türbesi ve Abdullah Efendi çevresinde konuşulan geyik efsaneleriyle birleşiyor. Eflani, Küre-i Hadid ve Çalışlar gibi yerleşimlerde de geyiklerle ilgili rivayetlerin yaşatılması, ortak bir kültürel hafızanın izlerini gösteriyor.

efsaneler ve toplumsal hafıza:

Safranbolu çevresinde anlatılan bir rivayette Baha Gazi'nin Aladağ'da geyiklerin taşıdığı odunlarla köprü yaptırdığı söylenir; köylülerin bunu görmesiyle geyiklerin gizemli biçimde ortadan kaybolduğu anlatılır. Kütükçüoğlu, bu ve benzeri hikayelerde dananın, turnanın ve geyiğin yol gösterici anlamlarının eski Türk mitolojisinden İslam sonrası tasavvufi anlatılara uzanan bir köprü kurduğunu belirtiyor.

Ahmet Yesevi'nin turna, Hacı Bektaş Veli'nin güvercin, Abdal Musa'nın ise geyik postuna girmesi gibi efsaneler, hayvan figürlerinin manevi temsiller olarak önemini ortaya koyuyor. Safranbolu evlerinde görülen geyik boynuzları, bu çok katmanlı kültürel belleğin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Sonuç olarak Safranbolu'nun çatılarına asılan geyik boynuzları, hem mimari mirasın bir parçası hem de halk inançlarının ve bölgesel efsanelerin gün yüzünde kalan bir izidir. Bu simgeler, yalnızca geçmişin bir yankısı değil; aynı zamanda yerel kimliğin ve ortak hafızanın bugün de yaşadığına dair güçlü bir işarettir.

UNESCO DÜNYA MİRAS LİSTESİ'NDE YER ALAN KARABÜK'ÜN SAFRANBOLU İLÇESİNDEKİ TARİHİ EVLERİN VE KONAKLARIN ÇATILARINDA BULUNAN GEYİK BOYNUZLARI, NAZARDAN KORUNMA İNANCININ YANI SIRA TÜRK EFSANELERİNDEN İSLAMİYET SONRASI ERENLER KÜLTÜRÜNE UZANAN KÖKLÜ BİR KÜLTÜREL MİRASI YANSITIYOR.