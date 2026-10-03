Safranbolu'da çatı alevleri büyümeden söndü: itfaiye hızlı müdahale etti

Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Düzce köyünde, R.Ş.'ye ait bir evin çatısında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye ekiplerine bildirildi.

müdahale ve söndürme:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlerin evin diğer bölümlerine sıçramasına fırsat vermeden hızlıca müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

zarar ve soruşturma:

Yangında çatıda hasar oluştu. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

KARABÜK’ÜN SAFRANBOLU İLÇESİNDE BİR EVİN ÇATISINDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ.