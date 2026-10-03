Eğirdir kıyısında sessiz keşif: gölde kimliği belirlenemeyen erkek cesedi bulundu

Olay yeri ve ihbar süreci:

Eğirdir ilçesinde, Yenimahalle bölgesinde yer alan Kervansaray Mezarlığı'nın alt kısmındaki göl kıyısında hareketsiz bir kişinin olduğu fark edildi. Bölgedekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İlk müdahale ve tespitler:

İhbar üzerine kısa sürede bölgeye sevk edilen Eğirdir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerine ulaştı. Yapılan ilk kontrollerde şahsın erkek olduğu ve yaşamını yitirdiği belirlendi. Güvenlik amacıyla olay yeri ekiplerce kontrol altına alındı.

Cesedin durumu ve kimlik çalışmaları:

İlk değerlendirmelere göre cesedin uzun süre göl içinde kaldığı tahmin ediliyor. Üzerinden kimlik çıkmaması nedeniyle şahsın kimliğinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Soruşturma ve yürütülen işlemler:

Olayla ilgili olarak Eğirdir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatıldı. Yetkililer, incelemeler tamamlandıktan sonra olayla ilgili daha detaylı bilginin paylaşılacağını açıkladı.

ISPARTA’NIN EĞİRDİR İLÇESİNDE GÖL KENARINDA KİMLİĞİ HENÜZ BELİRLENEMEYEN BİR ERKEK CESEDİ BULUNDU. OLAYLA İLGİLİ EKİPLER TARAFINDAN GENİŞ ÇAPLI İNCELEME BAŞLATILDI.