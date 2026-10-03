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sanayide projeyi çoğaltma hedefiyle komiteler sahaya indirilecek

İSO meclis başkanlığı adayı Mustafa Tecdelioğlu, meslek komitelerini sahaya çekip genç ve kadınların katılımıyla daha fazla proje üreteceklerini söyledi.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 17:05

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EDİTÖR: Serkan Varol

sanayide projeyi çoğaltma hedefiyle komiteler sahaya indirilecek

Mustafa Tecdelioğlu İSO meclis başkanlığına adaylığını açıkladı

İstanbul Sanayi Odası Meclis Üyesi Mustafa Tecdelioğlu İSO Meclis Başkanlığına bir dönem için aday olduğunu açıkladı. Adaylığını kendi kararıyla ve herhangi bir grubun veya Yönetim Kurulu başkanının desteği olmadan duyurduğunu belirtti. Tecdelioğlu, görevin öncelikle meclisin yönetimi denetleme, gündemi belirleme ve meslek komitelerinin etkin çalışmasını sağlama sorumluluğu taşıdığına dikkat çekti.

Komitelerin sahaya taşınması ve proje üretimi:

Tecdelioğlu, meslek komitelerinin yalnızca toplantı salonlarında değil, seçildikleri meslek gruplarının sorunlarını yerinde dinlemek için sahayı gezmeleri gerektiğini vurguladı. Komitelerin proje üretimini teşvik edeceklerini, bu sürece genç iş adamları ve kadınların aktif katılımını sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Ayrıca her komitenin sahadan edindiği tespitler doğrultusunda somut çalışmalar yaratmasının planlandığını belirtti.

Gençlere yönelik kapsamlı bir adım olarak gençlik komitesi kurulması hedefleniyor. Tecdelioğlu, başka sanayi odaları meclisleri ve sivil toplum kuruluşları ile ortak akıl ve bilgi alışverişine dayalı geniş katılımlı toplantılar düzenleyeceklerini ifade etti.

Uzlaşma kültürü ve teknolojik dönüşüm vurgusu:

Adaylığının herhangi bir gruplaşma veya ayrışma sonucu şekillenmediğini, herkesi kucaklayan bir yaklaşım benimsediğini söyleyen Tecdelioğlu, 17 yıldır kimseyle tartışması olmadığını ve mecliste ortak akıl ile uzlaşma kültürünün hakim olması gerektiğini kaydetti. Yönetim Kurulu yerine meclisin başkanı olacağı mesajını vererek, "Her komitenin başkanı olacağım. Yönetim Kurulu’nun değil Meclisin Başkanı olacağım" yaklaşımını öne çıkardı.

Tecdelioğlu ayrıca Oda'nın yapay zekâ, robotlaşma ve teknolojik dönüşüm gibi alanlarda sanayinin geleceğini şekillendiren konularda daha aktif rol üstlenmesi gerektiğini belirterek, saha tecrübesine güvendiğini ifade etti.

MESLEK KOMİTELERİ DAHA FAZLA PROJE ÜRETECEK. İSTANBUL SANAYİ ODASI MECLİS BAŞKANLIĞI İÇİN...

MESLEK KOMİTELERİ DAHA FAZLA PROJE ÜRETECEK. İSTANBUL SANAYİ ODASI MECLİS BAŞKANLIĞI İÇİN ADAYLIĞINI AÇIKLAYAN MECLİS ÜYESİ MUSTAFA TECDELİOĞLU, TECRÜBSİNİ AKTARIP GENÇLERİN ÖNÜNÜ AÇACAĞINI SÖYLEDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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