Kaza nasıl gerçekleşti:

Karabük'ün Safranbolu ilçesi Aşağı Tokatlı Mahallesi Engin Sokak'ta meydana gelen kazada, alkollü olduğu iddia edilen İ.Y. idaresindeki 78 SA 260 plakalı hafif ticari araç, kasise hızlı girmesi sonucu sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan araç yol kenarında park halinde bulunan 8 araca çarptı.

Müdahale ve hasar:

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ilk müdahalenin ardından ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayda park halindeki araçlarda maddi hasar meydana geldi.

SAFRANBOLU İLÇESİNDE ALKOLÜ SÜRÜCÜ İDARESİNDEKİ HAFİF TİCARİ ARAÇ, KONTROLDEN ÇIKARAK PARK HALİNDEKİ 8 ARACA ÇARPTI.