Karabük’te şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi

Karabük'ün Ovacık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil yaklaşık 150 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazada araç sürücüsünün hayatını kaybettiği bildirildi.

Kaza yeri ve ilk müdahale:

Kaza, Ovacık ilçesine bağlı Soğanlı köyü Bayrakdere mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Selehattin Arslan yönetimindeki 34 UY 6567 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan kontrollerde, sürücünün 63 yaşındaki Selehattin Arslan olduğu ve yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Soruşturma ve inceleme:

Olayı takip eden ekipler, kaza yerinde inceleme başlattı. Yetkililer, kazanın oluş nedenine ilişkin çalışmaların sürdüğünü ve olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Gelişmelerle ilgili olarak yetkililerden gelecek resmi açıklamalar bekleniyor; olay yerindeki incelemeler tamamlandıkça yeni bilgilerin paylaşılacağı belirtildi.

OVACIK İLÇESİNDE YAKLAŞIK 150 METRELİK ŞARAMPOLE YUVARLANAN OTOMOBİLİN 63 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ.