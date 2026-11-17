TÜBİTAK'a gönderilen deliller:

Yalova'da yaşamını yitiren şarkıcı Güllü (Gül Tut)'ün ölümüne ilişkin davada, yeni deliller teknik inceleme için TÜBİTAK'a gönderildi. Başvuru, Tuğber Yağız Gülter'in avukatlarından Rahmi Çelik tarafından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapıldı; yazışmaların tamamlanmasının ardından ilgili materyaller laboratuvara iletildi.

Güllü, 26 Eylül 2025'te Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi'ndeki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Yargılama sonucu Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 9 Ekim 2026'da Tuğyan Ülkem Gülter'i üst soya karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı. Yeni gönderilen deliller, kasten öldürme suçuna iştirakten adı geçen Sultan Nur Ulu ve Emin Kervanoğlu hakkında yapılan suç duyurularına dayanak teşkil ediyor.

Uzman raporlarının bulguları:

Dosyada daha önce avukatlar tarafından hazırlatılan iki ayrı uzman raporu bulunuyor. İlk rapor 28 Ekim 2026, ikinci uzman raporu ise 6 Kasım 2026 tarihli olarak dosyaya sunulmuştu. Her iki raporda da kamera görüntüleri ve ses kayıtlarına ilişkin analizler yer aldı.

Raporlarda, Güllü'ye atfedilen ifadeler arasında "Bırak beni" ve "Bırak"; Sultan Nur Ulu'ya atfedilen "At"; Tuğyan Ülkem Gülter'e atfedilen ifadeler arasında ise "Atla camdan", "Koş annem yok koş", ayrıca ikinci raporda "Ben kapattım kameraları" ve "Nasıl yapacağımı düşünüyorum" sözleri yer aldı.

Uzmanlar ayrıca kayıtlarda erkek sese atfedilen ifadeler bulunduğunu rapor etti. İlk raporda "Sence korkutmaya mı çalışıyor?", "Kapıyı kapat", "Şeref yok" ve "Atsın" gibi sözler aktarılırken, ikinci raporda "Hayır", "Görmek istemiyorum" ve "Atla camdan" gibi ifadeler kaydedildi. Ancak raporlarda erkek sesinin kime ait olduğuna dair kesin bir tespit yapılmadı; ikinci uzman görüşü, kayıtların olayın aydınlatılmasında önemli olduğu ancak tek başına kesin sonucu ortaya koyamayacağı yönünde değerlendirme içeriyor.

Dilekçede talep edilen ilave incelemeler:

Olayın mağduru Güllü'nün ablası Kader Tut adına işlem yapan avukatlar Hasan Kocabey ve Şermin Tankut, Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne ek bir beyan sundu ve dosyanın Bursa Bölge Adliye Mahkemesi ilgili ceza dairesine gönderilmek üzere incelenmesini talep etti.

Dilekçede, olay sırasında dairede başka bir kişinin bulunup bulunmadığının araştırılması; evde kullanılan telefonlar aracılığıyla üçüncü kişilerle sesli veya görüntülü görüşme yapılıp yapılmadığının tespiti; görüşmeye katılan kişilerin, kullanılan telefonların, cihazların ve uygulama hesaplarının belirlenmesi istendi. Ayrıca daraltılmış baz kayıtlarının incelenmesi ve dijital veriler üzerinde karşılaştırmalı teknik inceleme yapılması talep edildi.

Gerek TÜBİTAK'ın gerçekleştireceği teknik analizler gerekse mahkeme sürecinde yapılacak ek incelemeler, dosyanın sonraki aşamalarında delillerin değerlendirilmesi açısından belirleyici olacak. Yargılama süreci ve yapılacak teknik raporların sonuçları bekleniyor.

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