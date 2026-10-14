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Sağanak Mahmutbey-Habipler yolunda su baskınına yol açtı

İstanbul'daki şiddetli sağanak, Mahmutbey-Habipler yolunda geniş su birikintilerine yol açtı; araçlar ilerleyemeyince güzergâhta trafik neredeyse durdu.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 10:15

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Sağanak Mahmutbey-Habipler yolunda su baskınına yol açtı

Mahmutbey-Habipler yolunda su baskını:

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, Mahmutbey-Habipler yolunda ulaşımı olumsuz etkiledi. Yolda oluşan geniş çaplı su birikintileri nedeniyle birçok araç ilerleyemedi ve trafik adeta durma noktasına geldi.

Trafikte yaşanan aksamalar:

Güzergahı kullanan sürücüler, su birikintileri yüzünden zor anlar yaşadı; araç geçişlerinde ciddi yavaşlamalar ve uzun kuyruklar meydana geldi. Bölgedeki yoğunluk, havadan çekilen görüntülerle kayıt altına alındı.

Su birikintileri ve yağışın etkisiyle güzergâhta normal akış bozulurken, sürücülerin dikkatli olması gerektiği görüldü.

Mahmutbey-Habipler yolunda su baskını: Adeta trafik durdu

Mahmutbey-Habipler yolunda su baskını: Adeta trafik durdu

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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