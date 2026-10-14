Sağanak yağış Buldan-Sarıgöl bağlantısını kesti: altyapı çalışmasında çökme

Buldan-Sarıgöl bağlantısı koptu:

Denizli’nin Buldan ilçesi ile Manisa’nın Sarıgöl ilçesini birbirine bağlayan karayolunda, devam eden altyapı çalışmaları yapılan bölümde sağanak yağışın ardından çökme meydana geldi. Olay, iki ilçe arasındaki ulaşımı etkiledi.

neler yaşandı:

Çökme, altyapı çalışmaları nedeniyle önceden bariyerlerle kapatılan güzergahta oldu. Söz konusu yolun bölgedeki tek bağlantı noktası olması nedeniyle önem taşıyor. Bariyerlerin kenara çekilerek yolun kullanılmaya devam edildiği, ardından zeminde çökme gerçekleşmesiyle ulaşımın kesildiği öğrenildi.

onarım çalışmaları sürüyor:

Yaşanan çökme sonrası yol tamamen kullanılamaz hale geldi ve bölgedeki ekipler tarafından onarım çalışmaları başlatıldı. Ulaşıma yeniden açılabilmesi için zeminde yapılacak müdahaleler ve güvenlik önlemleri uygulanıyor; çalışmaların sürdürülmesi gerektiği belirtiliyor.

BULDAN-SARIGÖL KARAYOLUNDA, DEVAM EDEN ALTYAPI ÇALIŞMALARI SIRASINDA SAĞANAK YAĞIŞIN ARDINDAN ÇÖKME MEYDANA GELDİ. İKİ İLÇE ARASINDAKİ TEK BAĞLANTI NOKTASI OLAN YOL TAMAMEN KULLANILAMAZ HALE GELİRKEN, BÖLGEDE ONARIM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR.