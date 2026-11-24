kar yağışı yüksek kesimleri etkiledi

Sivas’ta hava sıcaklıklarının düşmesiyle kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı görüldü. 2 bin 10 rakımlı Geminbeli Geçidi, yağan karın ardından beyaza büründü ve bölgedeki yüzeylerde örtü oluştu.

ulaşımda aksamalar ve zorluklar:

Sivas-Suşehri kara yolundaki geçitte bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, yollarda kayganlık arttı. Kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi ve araçların seyri zaman zaman yavaşladı.

görüş mesafesi ciddi oranda düştü:

Bölgede etkili olan kar ve tipinin yer yer yoğunlaşması sonucu görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü; bu durum sürücülerin manevra ve duruş mesafelerini zorlaştırdı.

Yerel kesimlerde kar örtüsü artarken, yüksek rakımlarda etkisini sürdüren yağışın görüş ve yol koşularında dikkat gerektirdiği gözlendi.

SİVAS’TA HAVA SICAKLIKLARININ DÜŞMESİYLE BİRLİKTE YÜKSEK KESİMLERDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU. GEMİNBELİ GEÇİDİ, YAĞAN KARIN ARDINDAN BEYAZA BÜRÜNDÜ.