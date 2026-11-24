Yeni Parti lideri Özgür Özel'den taziye mesajı

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin’in vefatı üzerine bir taziye mesajı yayımladı. Özel, Çetin’i hem devlet adamlığı hem de siyasi nezaket açısından örnek bir isim olarak tanımladı ve ailesi, sevenleri ile milletimize başsağlığı diledi.

çetin'in devlet adamlığı ve siyasal duruşu:

Özel mesajında Çetin’in bilgi ve birikiminin kuşaklar boyunca örnek teşkil ettiğini vurguladı. Mesajında yer verdiği ifadelerde, Çetin’in zor dönemlerde her zaman yanlarında olduğunu ve demokrasi mücadelesine fedakârca destek verdiğini belirtti:

"En zor günlerimizde hep yanımızda, omuz başımızdaydı. 19 Mart sürecinde rahatsızlığına rağmen mücadele otobüsümüzün üzerinden inmezdi. Yaşına, yorgunluğuna, hastalığına aldırmadan demokrasi mücadelemize omuz verdi. Yılların tecrübesini taşıyan ama mücadele azmiyle hepimizden genç olan büyüğümüzdü. Onun devlet adamlığı kadar vefasına, cesaretine ve yol arkadaşlığına da şahidiz. Çok sevdiğim, çok kıymet verdiğim Genel Başkanıma Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Seni hiç unutmayacağız"

mesajın yorumu ve kamuoyuna etkisi:

Özel’in açıklaması, Çetin’in siyasî hayatına ve kişisel bağlılıklarına ilişkin vurgular taşıyor; özellikle devlet adamlığı ve yol arkadaşlığı öne çıkarılıyor. Taziye mesajı, partinin ve yakın çevresinin Çetin’e duyduğu saygıyı ve kaybın bıraktığı izleri özetliyor.

YENİ PARTİ GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL, ESKİ TBMM BAŞKANI HİKMET ÇETİN İÇİN TAZİYE MESAJI YAYIMLADI.